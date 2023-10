Riduzione costi, scioperi: perché Stellantis non sarà al CES 2024

Non è tempo di saloni, per Stellantis. Uno show è già in corso, ma è uno show al quale farebbe volentieri a meno di partecipare. A darne comunicazione è il Gruppo stesso: Stellantis ritira la propria adesione al CES 2024, in programma a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio prossimi. Niente stand, niente nuovi modelli auto, niente dimostrazioni di nuove tecnologie. La ragione è presto detta.

Gli scioperi nel Michigan producono pesanti effetti

EFFETTO UAW La decisione viene maturata come “parte del piano di emergenza implementato dall’inizio dello sciopero dell’UAW”, uno dei principali sindacati dei lavoratori del settore auto negli Stati Uniti. Stellantis, nel comunicato stampa, taglia corto, limitandosi a chiarire come ''i costi degli scioperi UAW in corso continuano ad aumentare'' e che l'azienda si trova costretta a mettere in atto ''contromisure efficaci per mitigare gli impatti finanziari e preservare il capitale''. Stellantis salta il Consumer Electronics Show 2024, ma assicura che 'dimostrerà la sua trasformazione in una società tecnologica per la mobilità ''in altri modi''.

Stellantis salta il CES, altri Gruppi seguiranno l'esempio?

COSA CI PERDIAMO Non è immediatamente chiaro cosa Stellantis avesse intenzione di mostrare al CES. Sappiamo solo che il Gruppo, esattamente come altre Case di nome BMW, Honda, Hyundai e Mercedes, aveva inoltrato la propria pre-iscrizione. La scorsa edizione, Stellantis aveva approfittato dell'esposizione mediatica della manifestazione del Nevada per presentare in anteprima le concept Peugeot Inception e RAM 1500 Revolution, oltre che per annunciare l'espansione del servizio di car sharing e noleggio Free2move. La decisione di abbandonare il CES colpisce, infine, in quanto gli scioperi UAW non hanno sin qui colpito Stellantis così duramente come fatto con Ford o General Motors. Colpito abbastanza duro, tuttavia, da suggerire l'adozione, per i mesi prossimi, di un profilo fieristico più basso.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/10/2023