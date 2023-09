Joe Biden al fianco dei lavoratori del Michigan in sciopero

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si schiera al fianco degli operai dell’auto in Michigan, in sciopero da diversi giorni per ottenere un innalzamento dei salari. Una protesta messa in atto in concomitanza con il rinnovo del contratto proposto da General Motors (qui l'approfondimento sullo stabilimento Marelli di Crevalcore). Quella di Biden è una visita storica, in quanto è la prima volta che l’inquilino della Casa Bianca scende in corteo al fianco degli scioperanti. Giunto nella contea di Wayne, a circa 40 km da Detroit (un tempo vera e propria capitale dell’auto), il Presidente megafono alla mano e berretto UAW (sindacato del settore automobilistico) in testa ha espresso tutta la sua vicinanza ai lavoratori. ''Le aziende automobilistiche hanno avuto un periodo di difficoltà ma poi si sono riprese e ora meritate un aumento significativo, devono ridarvi quello che avete perso in questi anni'', sono state le parole di Biden.

SPINA DORSALE DEL PAESE Il 46° Presidente USA è andato ben oltre, lodando l’impegno e il sacrificio di quella che definisce la vera colonna portante del Paese: ''Wall Street non ha costruito il nostro Paese, la classe media lo ha fatto e i sindacati hanno permesso alla classe media di consolidarsi. Questa è la verità! Perciò non fermatevi, continuate a lottare perché meritate di essere pagati molto di più di quanto non siate retribuiti ora'', ha ribattuto il Presidente. La visita di Biden a Wayne anticipa di un giorno quella del suo rivale Donald Trump. Anche il tycoon non mancherà di farsi vivo in Michigan, a riprova del fatto che il bacino elettorale dei lavoratori del settore automobilistico ha ancora un peso non indifferente nella vita politica americana. Svariate migliaia di voti che potrebbero rivelarsi determinanti nelle elezioni generali del prossimo anno, che con ogni probabilità riproporranno il duello fra Joe Biden e il suo storico rivale Donald Trump.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 27/09/2023