Marelli, chiude lo stabilimento di Crevalcore: ucciso dall'elettrificazione

Marelli chiuderà lo stabilimento di Crevalcore, in provincia di Bologna, che produce componenti per motori a combustione interna: un business diventato “insostenibile” a causa del passaggio alla mobilità elettrica. Ancora incerto il destino dei 230 lavoratori, mentre una parte delle attività del sito Emiliano dovrebbe essere riallocata nello stabilimento di Bari. Immediata la reazione dei sindacati, che hanno indetto 8 ore di sciopero per venerdì 23 settembre.

LEGATA AI MOTORI TRADIZIONALI Lo stabilimento di Crevalcore è specializzato nella produzione di componenti in plastica e lavora componenti in alluminio per motori tradizionali. La decisione di spostare la produzione in Puglia è stata causata ''dalla mancanza di nuovi affari dovuta alla riduzione degli investimenti da parte degli operatori automobilistici nei motori a combustione interna'', nonché dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia.

Marelli chiude il sito di Crevalcore (Bologna)

VEDI ANCHE

ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE Secondo le previsioni di mercato, volumi e ricavi dello stabilimento di Crevalcore sarebbero destinati a diminuire ulteriormente nei prossimi anni, portando il tasso di utilizzo della capacità a non più del 30%. Per questo Marelli ha dichiarato di voler spostare la produzione di componenti in plastica in un altro stabilimento, mentre la produzione di alluminio sarà esternalizzata.

LA SFIDA DELL'ELETTRIFICAZIONE Marelli, di proprietà del fondo di investimento americano KKR, è stata creata nel 2019 dopo che Fiat Chrysler, ora parte di Stellantis, ha venduto la sua unità di ricambi per automobili Magneti Marelli. L’azienda ha affermato che sta collaborando con sindacati e istituzioni per ridurre al minimo l’impatto sui lavoratori interessati. I sindacati, che martedì hanno incontrato l'azienda, hanno affermato in un comunicato separato che seguiranno molte altre chiusure se il governo italiano non supporterà una tempestiva trasformazione degli impianti ancora legati alla tecnologia dei motori a combustione interna.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/09/2023