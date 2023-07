Stellantis STLA Medium, ecco lo "scheletro" di nuova Lancia Gamma

Da un nuovo modello pronto per uscire in strada all'ossatura di un'intera gamma di modelli, pronta per le vendite soltanto nel futuro, benché un futuro vicino. Dalla world premiere di nuova Fiat 600e all'illustrazione della nuova architettura STLA Medium, prima di quattro nuove piattaforme elettriche globali. È un mese, luglio, che in casa Stellantis è inziato in modo assai dinamico. Familiarizzare con la STLA Medium ci consente di conoscere in anticipo alcune caratteristiche di vetture delle quali torneremo presto a trattare. A cominciare da una certa Lancia Gamma... Ma andiamo con ordine (c'è pure un video).

Stellantis STLA Medium, ecco la piattaforma del futuro

CORE BUSINESS La piattaforma STLA Medium, fanno sapere da Stellantis, è progettata ''per offrire un’autonomia prolungata e una flessibilità integrata a partire dalla progettazione, per consentire la realizzazione di un’ampia varietà di veicoli con diverse configurazioni di trazione nei segmenti chiave del mercato, C e D''. Cioè i segmenti che nel 2022 hanno rappresentato 35 milioni di vendite, quasi la metà dei 78,5 milioni di veicoli venduti a livello globale. Oggi, i brand Stellantis offrono 26 modelli di veicoli in questi segmenti, ma utilizzando numerose piattaforme. Con la STLA Medium, possono essere realizzati ''fino a 2 milioni di veicoli l’anno in diversi stabilimenti dislocati in tutto il mondo''. A cominciare dall'Europa. Italia inclusa.

STLA Medium prima di quattro nuove piattaforme EV

PARLA CARLOS “Quello che vediamo oggi è il prodotto di più di due anni di innovazione senza compromessi per offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente, e supportata da investimenti per 30 miliardi di euro nell’elettrificazione e nel software fino al 2025”, dichiara Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “La piattaforma STLA Medium dimostra l’alta competenza tecnologica della comunità tecnica globale di Stellantis e la sua capacità di fornire prodotti iper-focalizzati sui clienti, riscrivendo idee da tempo consolidate sul concetto di trasporto, mentre procediamo verso l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2038”.

AGENDA 2030 STLA Medium, spiegano dal Gruppo, ''è la prima delle quattro piattaforme BEV globali, presentate in occasione dell’EV Day 2021, che sono alla base dei futuri prodotti dell’azienda, con un ruolo fondamentale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, tra cui il raggiungimento del 100% del mix di vendite con veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa e il 50% con autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti entro il 2030. Il piano stabilisce riduzioni radicali delle emissioni, in modo da dimezzare entro il 2030 la CO2 prodotta rispetto ai parametri del 2021, e azzerare le emissioni di carbonio nel 2038 con una compensazione a una cifra delle emissioni rimanenti''. Passiamo ora alle specifiche tecniche.

Stellantis STLA Medium, elettrica ''nativa''

VEDI ANCHE

IN CIFRE Con il pacchetto Performance, la piattaforma cosiddetta ''BEV-by-design'' STLA Medium garantisce un’autonomia di oltre 700 km da ciclo WLTP, la migliore della sua categoria, mentre il pacchetto Standard offre oltre 500 km. Batterie dall'energia utile fino a 98 kWh, architettura elettrica a 400 volt per tempi di ricarica veloci (dal 20% all’80% in 27 minuti, con una velocità di ricarica di 2,4 kWh al minuto), consumi di energia inferiori a 14 kWh/100 km: un altro record. I veicoli realizzati su STLA Medium saranno venduti in tutto il mondo e saranno disponibili con trazione anteriore o integrale tramite l’aggiunta di un secondo modulo di propulsione elettrica nella parte posteriore, con una potenza compresa tra 160 e 285 kW, ovvero tra 217 e 387 cv.

FLEXY PLATFORM Una delle carte vincenti della STLA Medium è la flessibilità. Tre tipi di carrozzeria (berline, crossover e SUV), un passo variabile tra 2.700 e 2.900 mm, una lunghezza complessiva di 4,3-4,9 metri, un’altezza da terra che può superare 220 mm, infine cerchi con un diametro fino a 750 mm. Gli ingegneri Stellantis si sono impegnati ''per rendere quanto più efficiente possibile l’installazione del pacco batterie modulare, massimizzando lo spazio all’interno del veicolo e migliorando la guida e la maneggevolezza con un baricentro ribassato''. Anche altre componenti, come l’impianto di climatizzazione, lo sterzo, l’impianto frenante e il sistema di propulsione, sono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico. Questi accorgimenti si combinano con una massa ridotta e rigidità ''per ottimizzare ulteriormente l’autonomia del veicolo e offrire prestazioni di guida e maneggevolezza straordinarie''. Qui una video animazione per riassumere.

COMING SOON Seguiranno, in futuro, le piattaforme STLA Small (nuova generazione), Large e Frame, ciascuna delle quali adattabile e migliorabile negli anni grazie all’implementazione dell’architettura STLA Brain, delle piattaforme STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive, che consentono aggiornamenti over-the-air del software e miglioramenti hardware. Ogni piattaforma sarà infine progettata con la possibilità di utilizzare le future chimiche delle batterie, incluse quelle prive di nichel e cobalto e quelle allo stato solido.

Lancia Pu+Ra HPE concept: archetipo di nuova Lancia Gamma?

QUALI MODELLI Seconda quanto riferito, Carlos Tavares avrebbe confermato come il primo modello Stellantis a nascere sulla nuova piattaforma STLA Medium sarà nuova Peugeot 3008, in produzione entro fine 2023 nello stabilimento di Sochaux. Al sito francese seguiranno altre fabbriche europee del Gruppo, tra le quali Rennes in Francia, Eisenach in Germania e, in Italia, il sito di Melfi. Questo lascia intendere che sarà proprio lo stabilimento del Sud Italia a ospitare, dal 2026, le linee di montaggio di Lancia Gamma, la futura ammiraglia Lancia della quale abbiamo scritto nei mesi scorsi. A Melfi, Lancia Gamma e - con buone probabilità - anche modelli di fascia alta a marchio Opel e DS. A presto per nuove rivelazioni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/07/2023