Nuova Lancia Gamma: né crossover, né berlina. E c'è un perché

Tenere il passo dell'innovazione, custodendo al tempo stesso anche la tradizione. E in un mercato in cui si affacciano start-up nate da zero, appare naturale come Lancia, un marchio che di primavere ne ha qualcosa come 117, faccia della tradizione un'arma di conquista. Tradizione sia nei nomi, sia nella filosofia stilistica. Si vociferava che la prossima ammiraglia Lancia si sarebbe chiamata Aurelia e che sarebbe stato un SUV/crossover. No. Si ispirerà al passato sia nel nome di battesimo, sia nelle forme, almeno in parte. Si chiamerà Lancia Gamma e sarà una berlina. O meglio, una sportback. Proprio come l'antenata.

Lancia Gamma (1976-1984)

RITORNO ALLE ORIGINI A darne notizia è il CEO Lancia Luca Napolitano in prima persona, nel corso della cerimonia di presentazione della concept Lancia Pu+Ra HPE, l'archetipo di tutti i modelli futuri: nuova Lancia Gamma, ma anche nuova Lancia Ypsilon e nuova Lancia Delta. Concentiamoci su nuova Gamma: ''Debutterà nel 2026'', conferma Napolitano, e adotterà ''una carrozzeria sportback a cinque porte'' caratterizzata da ''una linea del tetto spiovente e un lunotto posteriore sportivo''. Descrizione spicciola, ma che richiama proprio i tratti della Lancia Gamma prodotta tra il 1976 e il 1984. A differenza delle sue dirette rivali, per lo più classiche berline a tre volumi, Gamma esprimeva infatti una silhouette fastback, con coda più rastremata e tettuccio più filante. Alla versione standard, si a affiancò poi una variante coupé a due porte, disegnata da Pininfarina.

Lancia Gamma Coupé

TOP DI GAMMA Le anticipazioni del numero uno Lancia sono ancora vaghe, sappiamo tuttavia che nuova Gamma ''misurerà 4 metri e 70'', esisterà ''esclusivamente in formato 100% elettrico'', sfoggerà ''un esterno puro e radicale e interni eleganti”. Per farci un'idea di massima, prendiamo spunto allora dal prototipo Pu+Ra HPE (vedi foto di copertina). Che si distingue per la griglia illuminata, le luci posteriori tonde, il tetto apribile panoramico e gli interni retro-futuristici ispirati ai mobili Cassina e realizzati in materiali ecosostenibili. Tecnicamente parlando, Gamma infine poggerà quasi certamente sull'architettura STLA Medium di Stellantis, il che significa che potrebbe offrire fino a 700 km di autonomia e fino a 450 CV di potenza. Come stabilimento di produzione, Lancia potrebbe individuare il sito di Melfi. A poco a poco, tutte le tessere del mosaico saranno al proprio posto.

Lancia Pu+Ra HPE, gli interni. E su nuova Gamma?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/04/2023