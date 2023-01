Lancia Ypsilon, la più amata dagli italiani diventa anche tecnologica

Continua inarrestabile il successo di Lancia Ypsilon: con le sue quasi 41 mila immatricolazioni (40.991, per l’esattezza), anche nel 2022 si conferma leader del segmento B, nonché la seconda auto più venduta in assoluto sul territorio nazionale. Quasi quarant’anni di storia fatti di quattro generazioni, tre milioni di unità vendute e la bellezza di 36 serie speciali, che convergono nella nuova gamma presentata oggi, che è anche la più tecnologica di sempre.

Nuova Lancia Ypsilon, in compagnia dell'AD Lancia Luca Napolitano

TECH A PORTER La nuova gamma di Lancia Ypsilon offre ora di serie il display dell’infotainment da 7” touchscreen con Apple CarPlay e Android Auto, entrambi in modalità wireless (senza quindi necessità di collegare il telefono all’auto tramite cavo USB, salvo nella fase iniziale di setup). Ancora, sotto la leva del cambio si trova il caricatore wireless per gli smartphone predisposti. Da ultimo, ma non meno importante, la telecamera posteriore con le guide virtuali per agevolare le manovre di parcheggio.

Nuova Lancia Ypsilon, la rinnovata grafica della strumentazione

PULITA DI SERIE Lancia Ypsilon è disponibile con due motorizzazioni: la ormai rodata mild hybrid da 70 CV (qui la nostra prova) e la GPL Ecochic con doppia alimentazione a benzina e GPL, che a fronte di una percorrenza annua di 15mila km consente un risparmio di circa 700 euro (fonte: Lancia).

Nuova Lancia Ypsilon, visuale di 3/4 anteriore

SEMPRE STILOSA Per il lancio della rinnovata gamma, Lancia Ypsilon porta in dote la colorazione della carrozzeria Verde Rugiada, mentre in abitacolo debuttano rivestimenti blu per plancia e pannelli porta, affiancati a dettagli di color verde sul cambio, sul volante e nelle cornici delle bocchette per l’aria. Rivista anche la grafica della strumentazione, mentre i sedili sono sempre rivestiti di Seaqual, materiale ottenuto dallo smaltimento di plastiche raccolte nel Mediterraneo.

Nuova Lancia Ypsilon, i sedili in Seaqual

C’È ANCHE LA BORSA Nel video di lancio, con Cristina Capotondi, c’è anche una protagonista inanimata, una bellissima borsa rossa firmata E.Marinella, la maison napoletana fondata nel 1914 da Eugenio Marinella, famosa soprattutto per le sue cravatte, oggi guidata da Maurizio e Alessandro Marinella.

Luca Napolitano con Marinella per la borsa esclusiva realizzata per Ypsilon

QUANTO COSTA In attesa del nuovo listino ufficiale (qui quello attuale), nuova Lancia Ypsilon parte da 17.100 euro di prezzo al pubblico, che diventano 13.450 euro con finanziamento FCA Bank, e 11.450 euro con gli incentivi statali.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/01/2023