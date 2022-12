Lancia Ypsilon 2023: via agli ordini. Tutte le novità

Punta sulla connettività la Lancia Ypsilon 2023: via alle prenotazioni per il nuovo "model year"

Non è proprio una nuova Lancia Ypsilon, ma il model-year 2023 di una delle auto più amate dagli italiani si presenta con interessanti - ma anche ormai irrinunciabili - aggiornamenti sul fronte della connettività.

Sotto la leva del cambio trova ora posto il nuovo caricatore wireless per gli smartphone compatibili e l'infotainment con display touch da 7” ha ora le versioni wireless di Apple CarPlay e Android Auto. Per la prima volta sul modello, debutta poi la telecamera posteriore, che agevola le manovre di parcheggio.

Ypsilon MY2023 è equipaggiata esclusivamente con il motore a tre cilindri benzina, da 1,0 litro di cilindrata, con tecnologia mild hybrid a 12 V: il minimo indispensabile per guadagnare la dicitura ''ibrida'' sul libretto, con le agevolazioni del caso in fatto di limitazioni del traffico, parcheggi e ingresso nelle ZTL (controllate sul sito del vostro comune i regolamenti locali, visto che la discrezionalità in materia è estremamente ampia). A ciò si aggiunge la nuova versione GPL Ecochic che, oltre al prezzo ridotto del carburante, gode di un'offerta ad hoc: a partire da 189 euro al mese, con anticipo 3.070 euro, 36 rate da 189 euro e maxi-rata finale di 9.210 euro. TAN 6,85% TAEG 9,58%. Offerta valida fino al 31 dicembre 2022.

Anche la palette colori riserva delle novità, a cominciare dal Verde Rugiada. All'interno, il nuovo rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, con accenni multicolore verde sulla gemma del cambio, sul calice del volante e sulle cornici delle bocchette. Nuova la grafica del display digitale nel quadro strumenti (il cosiddetto cluster) e i nuovi sedili beneficiano del noto rivestimento in tessuto Seaqual, un materiale ottenuto riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo. La versione Silver si aggiorna con una finitura nera per la calandra e le cornici del logo, come del paraurti inferiore. Il nero è ripreso dallo spoiler, di serie su tutta la gamma. Confermata invece la serie speciale Alberta Ferretti che rimane a listino.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/12/2022