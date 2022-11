Nuova Ypsilon: il nuovo logo Lancia e nuove luci...tonde

La scultura "Pu+Ra Zero" il manifesto del nuovo linguaggio stilistico. Che da nuova Ypsilon in poi, unirà tradizione e innovazione

Può il paradigma della mobilità elettrica ispirare un nuovo codice stilistico, dissotterrare sentimenti di passione attorno a un brand? Certo che può, se il brand si chiama Lancia ed è un manuale di automobilismo, di design, cultura e società. Il Rinascimento Lancia è un movimento che è solo agli esordi, ma che sogna in grande. Il riscatto parte, innanzitutto, dal reveal del nuovo logo simbolo di un nuovo corso. Prima a indossarlo è una ''scultura'', Pu+Ra Zero, dalla quale ogni nuovo modello Lancia, a cominciare, nel 2024, da Ypsilon nuova generazione (elettrica, ma anche solo ''elettrificata''), prenderà spunto. A cominciare dalle luci posteriori, dalla forma circolare.

Lancia Pu+Ra Zero

VISION “Oggi Lancia rinasce con un nuovo logo e una visione chiara di design'', dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, in occasione del Lancia Design Day alla Reggia di Venaria. ''Lancia Pu+Ra Zero una scultura manifesto tridimensionale che ispirerà le vetture che arriveranno tra il 2024 e il 2028, un’opera d’arte in cui passato e futuro sono in continuo contatto, dove l’eleganza si bilancia con lo spirito radicale delle forme. Oggi parte il nostro Rinascimento, con cui vogliamo far sognare i tanti appassionati Lancia in tutto il mondo. Lancia - promette Napolitano - tornerà ad essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. Oggi inizia la nuova Lancia”.

Luca Napolitano, CEO Lancia, con Jean Pierre Plouè, Head of Stellantis Design-Head of Lancia Design

DELTA DREAMING La tabella di marcia è nota: a inaugurare il new deal Lancia sarà nuova Ypsilon nel 2024, seguiranno nel 2026 l'ammiraglia - dal probabile nome Aurelia - e, nel 2028, l'attesissima nuova Delta. Dei nuovi programmi, finalmente si inizia a scoprire anche lo stile, i cui principi sono riassunti dallo slogan ''Pu+Ra Design'', crasi tra ''Puro'' e ''Radicale''.

Il nuovo logo Lancia

BIGLIETTO DA VISITA Cambia innanzitutto la firma Lancia: il nuovo logo ''Progressive Classic'' si ispira soprattutto al simbolo del 1957, del quale riprende lo scudo, la bandiera e il cerchio che, in origine, era un bel volante. Cambia anche il lettering, dal font più moderno e stilizzato, in pieno stile new mobility. Per creare la nuova grafica, il team dei designer Lancia ha in realtà passato in rassegna tutte e sette le versioni che si sono succedute in oltre un secolo di vita. Si è partiti dal primo logo del 1907, molto semplice ed essenziale, per poi analizzare quello del 1911, disegnato dal Conte Carlo Biscaretti di Ruffia. Si arriva così al logo del ‘29, con lo scudo triangolare che incornicia il cerchio del volante, al logo asciutto del ’57, infine agli emblemi più recenti, come quello del ‘74, semplice e raffinato, o quello del 1981, creato dal designer Massimo Vignelli. Sotto, la genesi del nuovo logo in video.

INDIZI Osservando dunque la ''concept'' Pu+Ra Zero (più che una concept vera e propria, una creazione artistica di colore blu micalizzato), per deduzione si può già in parte immaginare il design delle Lancia del futuro. Il frontale sfoggia una reinterpretazione della storica calandra Lancia, il calice, ora raffigurato da tre raggi luminosi. Il nuovo calice, più tecnologico, insieme alla nuova scritta Lancia sarà la firma luminosa di tutti e tre i nuovi modelli. La fiancata è poi composta da linee morbide e fluide, che richiamano il design di Aurelia B20 e Flaminia, mentre un tettuccio panoramico circolare inonda di luce l'abitacolo. Al posteriore , infine, spiccano i fari tondi, che rinviano a quelli della Stratos. Saranno utilizzati su nuova Ypsilon, con la nuova scritta Lancia posizionata tra i fanali. Sotto, Pu+Ra Zero in video.

E GLI INTERNI? Una volta a bordo, si verrà accolti da un’eleganza tipicamente Lancia, con gli interni ispirati a icone del passato come Lancia Gamma, Thema e Flavia, ma anche equipaggiati da una tecnologia semplice e intuitiva, coerente col dna del marchio. Per disegnare gli interni, Lancia si avvarrà della collaborazione di Cassina, la storica azienda italiana di arredamento d'autore: a bordo, promettono, sarà come abitare il salotto di casa.

Lancia, quali interni nel futuro?

DOCUFILM Il Lancia Design Day è infine l'occasione per mostrare in anteprima, il trailer del cortometraggio dal titolo “Lancia, il Nuovo Rinascimento”, che sarà trasmesso in versione integrale sui canali social del marchio il prossimo gennaio. Si tratta del primo episodio di una web-serie, composta da tre puntate, che celebra il percorso Lancia per riacquistare l'immagine, il prestigio e il successo che si merita. In Italia, e in Europa. Clicca Play qui sotto e buona Lancia-visione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/11/2022