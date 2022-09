Mobilità sostenibile, anche Lancia si fa in quattro (e-bike)

Non solo Ypsilon: in collaborazione con Platum Lancia presenta quattro biciclette a pedalata assistita, dalla pieghevole alla trekking

Si chiamano Ypsilon Brio, Ypsilon Incanto, Estro e Genio. Le prime due sono dedicate a un pubblico femminile, le seconde due a quello maschile. Tutte, però, sono biciclette a pedalata assistita, e segnano il debutto di Lancia nel mondo delle e-bike. Non in quello della mobilità sostenibile, però: già da un annetto è disponibile Lancia Ypsilon, monopattino elettrico che si chiama come una delle più amate citycar di sempre. Le biciclette sono realizzate in collaborazione con Platum, il brand di MT Distribution specializzato in mobilità dolce.

LANCIA YPSILON BRIO

Lancia e Platum, le e-bike per muoversi in città: il modello Ypsilon Brio

La prima e-bike firmata Lancia si chiama Ypsilon Brio ed è una pieghevole, pensata per chi cerca un mezzo leggero e agile per muoversi in città, senza rinunciare alla comodità di caricarla in auto (meno sui mezzi pubblici, visto il peso non piuma). Le ruote sono di 20’’ e larghe 2,125”, sufficienti per affrontare binari e buche con relativa tranquillità. Il motore nel mozzo posteriore è un Bafang da 250W abbinato a una batteria da 281 Wh, che garantisce un’autonomia fino a 60 km alla velocità massima di 25 km/h. Accensione, controllo luci e scelta dei livelli di assistenza si comandano dal display a LED (waterproof). Utile la sacca porta-bici di serie, per non sporcare il bagagliaio quando si carica la bici nell’auto.

LANCIA YPSILON INCANTO E LANCIA ESTRO

Lancia e Platum, le e-bike per muoversi in città: i modello Ypsilon Incanto ed Estro

VEDI ANCHE

Lo stile di queste due e-bike riprende quello delle classiche bici da città, da donna e da uomo. Montano entrambe un Bafang da 250W nel mozzo posteriore, abbinato a una batteria da 374 Wh, per un’autonomia di circa 70 km. Le ruote sono da 26’’ x 1.75’’ su cerchi 700 x 38c. Utile per muoversi in città la forcella anteriore ammortizzata. Tre le modalità di assistenza, mentre il cambio è uno Shimano a 7 rapporti. Il modello da donna Ypsilon Incanto comprende un cestino anteriore, mentre il modello da uomo Estro prevede le borse posteriori laterali da agganciare al portapacchi (dov’è alloggiata la batteria). Per tutt’e due parafanghi, luci integrate, freni a disco, cavalletto e campanello.

LANCIA GENIO

Lancia e Platum, le e-bike per muoversi in città: il modello Estro

Il modello più sportivo è una e-bike da trekking che punta sulla versatilità, per chi cerca un mezzo per muoversi dentro e fuori la città: le ruote sono più larghe (27.5” x 2.1) e permettono di affrontare, insieme alla forcella anteriore ammortizzata, anche strade bianche e sterrati. Il motore è lo stesso Bafang posteriore di Estro, così come la batteria da 374 Wh e l’autonomia di 70 km con una sola carica.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Le e-bike di Lancia sono disponibili presso i concessionari della casa e i canali della grande distribuzione, nei negozi di elettronica e nei principali store online. Ecco i prezzi consigliati al pubblico:

Platum Lancia Ypsilon Brio - 1.049 euro

- Platum Lancia Ypsilon Incanto - 1.249 euro

- Platum Lancia Estro - 1.249 euro

- Platum Lancia Genio - 1.499 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/09/2022