Mercedes firma un'e-bike dalla potenza... illegale!

Parli di Mercedes e ti vengono in mente i bombardoni a quattro ruote: tanto potenti e ricchi di coppia da arricciare l'asfalto sotto alle ruote. Per esempio la Mercedes-AMG GT Coupe4 che ho provato di recente. Ma se certi modelli della Stella sono esotici ed esclusivi per via del prezzo, alcune delle e-bike che la Casa di Stoccarda ha realizzato con il costruttore N+ - o N Plus, che dir si voglia - sono talmente esagerate da risultare addirittura illegali (in Italia).

N+ Mercedes-EQ Formula E Team eBike Championship Edition, la trasmissione

Se vi dico che la scheda tecnica recita 130 Nm di coppia voi a che cosa pensate? A una BMW R 1250 GS? Magari a una Harley Davidson? Niente affatto. A tanto arriva la Mercedes-EQ Formula E Team eBike Championship Edition: una bici elettrica a trazione integrale come forse non ne avete mai vista una. Scordatevi i cambi con decine di marce, qui il rapporto è uno solo, e la trasmissione è a cinghia invece che a catena: una cinghia rinforzata in fibra di carbonio studiata per durare fino a 20.000 miglia (oltre 32.000 km) senza bisogno di manutenzione alcuna.

N+ Mercedes-EQ Formula E Team eBike Championship Edition le sospensioni

Grazie al doppio motore, la potenza è da record: ben 750 W (0,75 kW) che è pari al triplo di quanto consentito dal Codice della Strada (qui tutte le regole), che le consente di raggiungere i 45 km/h. Roba da ciclomotore! Per arrestare l'impeto ci sono due freni a disco idraulici e il telaio con ruote da 29 pollici, che calzano gomme semi-slick, è ottimizzato per ciclisti tra il metro e sessantacinque e i due metri di statura. L'autonomia è commisurata a una scheda tecnica di assoluta eccellenza: si arriva fino a 120 km con una ricarica di 3,5 ore.

Championship Edition, il top di gamma delle ebike N+ Mercedes-EQ Formula E Team

Naturalmente scordatevi i modelli low cost (qui una rassegna delle bici elettriche sotto i 600 euro): la Mercedes è d'élite, con un prezzo di 6.340 euro. Ma ricordatevi che tanto in Italia, per la legge, non la potete guidare: se avete casa all'estero, potete acquistarla online sullo store di N+.

Telaio Alluminio 6061 Motore Doppio, per 750 W di potenza e 130 Nm di coppia Batteria 2x10 Ah Display Schermo LCD a colori Autonomia 120 km Forcella ammortizzata Velocità massima 45 km/h Tempo di ricarica 3,5 ore Trasmissione cinghia dentata Freni A disco idraulici Pneumatici Antiforatura Maxxis Hookworm Taglia Unica, da 165-190 cm Peso 29 kg Prezzo 6.340 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/08/2022