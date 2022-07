Trek FX+, la bici urban mette una marcia in più. Eccola in video

Uno dei modelli di maggior successo della casa americana si presenta per il 2022 in versione elettrica, con look quasi invariato e motore posteriore

Ci sono e-bike nate per correre sulla strada, altre per lanciarsi a rotta di collo lungo impervi sentieri montani. Altre, più semplicemente (ma con pari nobiltà), per saltare in sella e pedalare. Che si tratti di andare in ufficio, di una gita fuori porta con gli amici, o semplicemente di un giro all’aria aperta. La nuova Trek FX+ nasce esattamente con questo scopo.

COME È FATTA Deriva dalla vendutissima FX, modello urban di punta della casa americana, ed è una bicicletta a pedalata assistita leggera (poco meno di 18 kg) e adatta all’uso di tutti i giorni. A guardarla da fuori non sembra neppure una e-bike: le linee ricordano quelle della muscolare da cui deriva, i cavi sono ben nascosti nel telaio, la batteria da 250W è discretamente nascosta nell’obliquo inferiore, e il motore da 250 W e 40 Nm di coppia è nel mozzo della ruota posteriore.

Trek FX+, modello da uomo in colore rosso

FULL OPTIONAL Disponibile in due versioni di telaio (in alluminio), da uomo e da donna, offre ruote da 700c, cambio Shimano a 9 rapporti, freni a disco idraulici e una completa dotazione da cittadina: luci alimentate dalla batteria, parafanghi davanti e dietro, portapacchi posteriore, copricatena e cavalletto posteriore. Su richiesta è possibile avere una seconda batteria, da montare esternamente sull’obliquo, sfruttando gli agganci per la borraccia.

Trek FX+, sull'obliquo si può montare una seconda batteria

NIENTE DISPLAY Sul manubrio trova posto un pratico comando che tramite luci a LED mostra il livello di carica della batteria e i tre livelli di assistenza, da scegliere con i pulsanti “+” e “-”. L’intensità dell’assistenza, che aumenta man mano che si sale con il livello di assistenza, è gestita da un sensore di coppia annegato nel movimento centrale, che dovrebbe rendere più naturale la spinta del motore. L’autonomia dichiarata, in condizioni ottimali, è di 55 km: più che sufficienti per il commuting quotidiano, ma anche per qualche escursione più lunga.

Trek FX+, la seconda batteria opzionale

SCHEDA TECNICA TREK FX+

Telaio Alluminio Taglie S, M, L, XL Motore G2, 250W, 40 Nm Batteria 250 W (+ opzionale 250 W) Cambio Shimano Altus M2010, 9 rapporti Sella Bontrager Freni Promax Dsk-927, 160 mm Luce Spanninga Solo Cavalletto Pletscher Comp 18 Peso (M) 17,82 kg Prezzo 2.599 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/07/2022