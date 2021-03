NUOVA ARRIVATA La famiglia TK01 di e-MTB ad alte prestazioni di Thok si arricchisce di un nuovo componente: la bellissima TK01 R, nella sua sgargiante colorazione rossa e nera, votata all’enduro più estremo, con un potente motore Shimano da 85 Nm e una capace batteria da 630 kWh. Eccola in azione.

PRESTAZIONI SU TUTTO La TK01 R sfrutta il telaio in alluminio della TK01 già presente nella gamma di enduro elettriche dell’azienda di Stefano Migliorini. La sua geometria è progettata con un occhio di riguardo alle performance: top tube allungato e inclinato verso il basso, head-tube tapered 1.8, standover ribassato, angolo sterzo di 64,5° e angolo tubo sella di 75,5°.

MOTORE E BATTERIA Come per gli altri modelli della gamma, anche la TK01 R monta il recente (e soprattutto leggerissimo) Shimano EP8, capace di erogare una coppia massima di 85 Nm. L’unità è personalizzabile nell’erogazione e nei livelli di assistenza tramite le app proprietarie E-Tube Project ed E-Tube Ride. Nella parte bassa del down tube è integrata la capace batteria Shimano da 630 Wh, posizione che permette anche di abbassare il baricentro della bicicletta.

FRENI E SOSPENSIONI Realizzati da Shimano anche il cambio, un Deore XT a 12 velocità con cassetta 10/51, e i freni a disco da 203 mm con pinze a 4 pistoni. All’anteriore la TK01 R monta la nuova forcella RockShox ZEB con escursione da 170 mm e steli oversize da 38 mm, per avere il massimo della precisione in discesa e una grande efficacia in frenata. Al posteriore c’è invece il RockShox Super Deluxe Select +RT, bloccabile e con escursione da 170 mm. Piccole, ma indispensabili, le piccole alette parafango.

SU MISURA La nuova e-enduro di Thok viene realizzata su misura per ogni singolo cliente, che vedrà il telaio personalizzato con il proprio nome, e la bicicletta regolata con parametri discussi con i tecnici dell’azienda, e regolati in base alle esigenze e al in base al tipo di guida del ciclista.

PREZZO Ordinabile solo online sul sito ufficiale, disponibile nelle taglie S, M, L e XL, la bicicletta può essere consegnata a casa oppure in uno dei Thok Point. Prezzo consigliato al pubblico di 6.490 euro, e che comprende la copertura THOKcare (2 anni di garanzia aggiuntiva, THOKer Box e spedizione gratuita).

SCHEDA TECNICA