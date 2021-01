DIRETTA STREAMING Segnatevi la data sul calendario: martedì prossimo, alle 18:00, Bianchi presenterà la sua nuova e-bike in diretta mondiale, in streaming, dal proprio sito internet e sul suo canale YouTube. Potete registrarvi all’evento all’indirizzo bianchi.com/it/worldpremiere.

COSA ARRIVA? Per il momento sappiamo il nome: e-Omnia. Che, se il nostro latino non è troppo arrugginito, significa “tutto”. Che è anche l’idea dietro questo progetto: una e-bike adatta a ogni tipo di ciclista, per muoversi tanto in città, nei tragitti casa-ufficio, quanto nelle uscite più impegnative. Chissà se solo su strada, solo in off-road, o entrambe.

PAROLA D’ORDINE: VERSATILITÀ Di sicuro, la e-Omnia si preannuncia come un mezzo estremamente versatile, che non limita le possibilità di chi l’acquista, capace di ripagare l’investimento necessario per una bicicletta elettrica, superiore a quello di una muscolare tradizionale. Ancora presto per parlare di motore, potenza o specifiche tecniche. Aspettiamo ancora un paio di giorni, e avremo tutte le risposte. Nel frattempo, potete rileggervi le nostre prove dedicate a due modelli che, al contrario, si rivolgono a un pubblico molto specifico: quello degli appassionati dell’off-road, con la T-Tronik Rebel 9.1, e gli appassionati del ciclismo “tradizionale” con la Aria e-Road.