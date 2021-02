DUALISMO IRRISOLTO? La presentazione delle nuove mountain bike elettriche di Trek si apre con un curioso raffronto, quello tra le mountain bike tradizionali e quelle a pedalata assistita. Da un lato, dice la casa di Milwaukee, le MTB muscolari sono leggere, naturali da guidare, non hanno limiti di velocità, snelle a vedersi e richiedono una certa preparazione fisica per essere utilizzate sui sentieri di montagna. Dall’altro lato, le e-MTB sono pesanti, richiedono poco allenamento, la spinta del motore può risultare poco naturale, e visivamente sono ancora piuttosto “tozze”.

FORSE SÌ Questo raffronto serve in realtà per introdurre le nuove E-Caliber che, secondo l’azienda americana, si posizionano esattamente nel mezzo tra due mondi così apparentemente lontani. La nuova famiglia di mountain bike a pedalata assistita promette un’assistenza morbida e non intrusiva, un livello di preparazione atletica minimo, un peso a metà tra le muscolari e le elettriche, e un aspetto che le rende virtualmente indistinguibili da una muscolare.

A CHI SI RIVOLGE Laddove le altre mountain bike elettriche tipicamente puntano su potenza e coppia per aiutare nella guida sui terreni impegnativi, e soprattutto sulle salite, così da permettere ai ciclisti di “scatenarsi” nelle discese, la E-Caliber si propone come soluzione da cross country a tutto tondo, dove si riescono a coprire distanze non indifferenti.

SOSPENSIONE ESCLUSIVA La famiglia di nuove e-MTB di Trek si basa sul modello XC, ed è equipaggiata con il powertrain di Fazua. Come la mountain bike da cui deriva, monta l’originale ed efficace ammortizzatore centrale IsoStrut, sviluppato dalla stessa Trek, che offre 60mm di escursione con foderi obliqui senza fulcro, in grado di assecondare in maniera molto lineare le asperità del terreno. La sospensione anteriore ha un’escursione di 120 mm.

MOTORE Le biciclette della famiglia E-Caliber montano il sistema Fazua Evation, capace di erogare fino a 55 Nm di coppia massima, una batteria da 250 Wh che, se ben sfruttata, garantisce un'autonomia che può arrivare anche a 70 km, e tre modalità di assistenza attivabili dal nuovo telecomando bX di Fazua. L’intero powertrain supera di poco i 4 kg di peso complessivi, ed è autolimitato a 25 km/h.

IPERCONNESSA Il software del Fazua Evation si chiama Black Pepper e si basa su un sensore di sforzo molto sensibile che si attiva fin dal primo colpo di pedale, erogando potenza su una gamma di cadenza che va da 50 a 120 pedalate al minuto. Il livello di assistenza può anche essere personalizzato nell’erogazione grazie al Toolbox Software 2.0 di Fazua. La app Rider di Fazua consente di collegare il proprio smartphone alla bicicletta tramite Bluetooth, e tenere sott’occhio tutti i dati e le prestazioni del motore.

DUE BICI IN UNA Per finire, la E-Caliber ha una doppia anima: è infatti possibile rimuovere interamente il gruppo motore e la batteria, sostituendoli con una protezione in plastica, trasformando così la bicicletta in una muscolare tradizionale. Il peso complessivo si riduce di quasi 3 kg.

PREZZO La nuova E-Caliber di Trek è disponibile in cinque diversi modelli, con un prezzo consigliato che va da 6.799 a 12.999 euro.

SCHEDE TECNICHE