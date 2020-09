NUOVO MODELLO Trek ha presentato l’edizione 2021 della sua mountain bike a pedalata assistita, la Powerfly FS. A due anni dal debutto è stata completamente ridisegnata, pensando principalmente a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’off-road, senza dimenticarsi di quelli che usano la bicicletta anche per muoversi in città.

POTENZA A GO-GO Come il modello precedente, anche la nuova Powerfly FS monta il motore centrale Bosch Performance Line CX con 75 Nm di coppia, uno dei più apprezzati per gli scalatori a pedali, con sensore di sforzo e di velocità integrato, che permettono un’erogazione omogenea della potenza, in funzione dello sforzo compiuto dal ciclista.

FLESSIBILE Il telaio è full-suspended, con una forcella ammortizzata all’anteriore (con escursione di 120 mm) e un ammortizzatore da 100 mm dietro il tubo sella, in posizione quasi nascosta, così da lasciar maggior spazio alla borraccia. Gli ammortizzatori hanno controlli semplificati, solo per compressione e ritorno, facili da utilizzare. Tutti i modelli hanno il reggisella telescopico, freni a disco idraulici e pneumatici da 29” x 2,4”, perfetti per l’uso in fuoristrada.

BATTERIA ON THE GO Come le altre e-bike Trek (qui la nostra prova della Dual Sport+), anche la PowerFly ha la batteria integrata removibile lateralmente, e con la maniglia per il trasporto. La batteria standard ha già una buona capacità, 500 Wh, ma è disponibile anche la versione da 625 Wh per chi desidera il massimo dell’autonomia, e non dover rischiare di trovarsi senza assistenza a pochi metri dalla destinazione.

E IN CITTÀ PowerFly FS strizza l’occhio anche a chi cerca una e-bike per l’uso quotidiano, o per muoversi in ambito cittadino. I modelli FS sono dotati infatti di portapacchi posteriore, parafanghi davanti e dietro, cavalletto posteriore, luci a LED.

SCHEDA TECNICA Powerfly FS 4

Motore Bosch Performance CX 250 Watt, 75 Nm Batteria Bosch Powertube 500 Wh Display Bosch Purion Forcella SR Suntour XCR 34 Ammortizzatore SR Suntour Edge R Cambio Shimano Deore M5120 a 10 velocità Cassetta Shimano Deore M4100, 11-46t Freni Tektro HD-M275 Ruote Alex MD35 Pneumatici Bontrager XR3 Comp, 29x2.30'' Sella Bontrager Arvada Reggisella TranzX JD-YSP18 Taglie XS, S, M, L, XL Prezzo 4.099 euro (Prezzo con batteria da 625 Wh) 4.409 euro

SCHEDA TECNICA PowerFly FS 4 Equipped

Motore Bosch Performance CX 250 Watt, 75 Nm Batteria Bosch Powertube 625 Wh Display Bosch Kiox Forcella SR Suntour XCR 34 Ammortizzatore SR Suntour Edge R Cambio Shimano Deore M5120 a 10 velocità Cassetta Shimano Deore M4100, 11-46t Freni Tektro HD-M275 Ruote Alex MD35 Pneumatici Bontrager LT4 Expert Sella Bontrager Commuter Luci Herrmans MR8e, Supernova Mini Reggisella TranzX JD-YSP18 Taglie XS, S, M, L, XL Prezzo 4.699 euro

SCHEDA TECNICA PowerFly FS 7

Motore Bosch Performance CX 250 Watt, 75 Nm Batteria Bosch Powertube 625 Wh Display Bosch Purion Forcella RockShox 35 Gold RL Ammortizzatore RockShox SIDLuxe Select+ Cambio Shimano XT M8100 Cassetta Shimano SLX M7100, 10-51t Freni Shimano M6120 a 4 pistoncini Ruote Bontrager Line Comp 30 Pneumatici Bontrager XR4 Team Issue 27.5x2.40'' Sella Bontrager Arvada Reggisella TranzX JD-YSP18 Taglie XS, S, M, L, XL Prezzo 5.639 euro

SCHEDA TECNICA PowerFly FS 7 Equipped