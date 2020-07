PAROLA D’ORDINE: VERSATILITÀ Come abbiamo raccontato nella nostra guida 2020 alle e-bike, le gravel a pedalata assistita sono tra le più “giovani” biciclette elettriche a essere arrivate sul mercato, ma anche quelle che stanno riscuotendo maggiore successo. Il merito sta nella proposta ibrida, che le colloca idealmente tra le stradali (per la forma del telaio e del manubrio, nonché per la posizione di guida) e le trekking, con gomme più larghe e tassellate, e un sistema elettrico che privilegia la potenza e l’autonomia. Il risultato è una bici estremamente versatile, valida tanto in città e su strada quanto sugli sterrati leggeri.

MANUBRIO DOPPIO Il produttore tedesco Canyon ha presentato la sua nuova Grail:ON, la prima e-bike gravel della sua line-up di prodotti a pedalata assistita, realizzata sulla base della gravel muscolare Grail. Nella bici spicca immediatamente l’originale manubrio Double Decker in carbonio, con doppia barra orizzontale, che permette di mettere le mani in quattro posizioni diverse, e trovare così sempre la miglior postura mentre si pedala.

POTENZA TEDESCA Il motore è il potente Bosch Performance Line CX Gen4 da 250W, solitamente riservato alle mountain bike più esigenti, capace di generare 85 Nm di coppia e che, con il livello di assistenza più alto, offre una spinta del 340%. La batteria ha una capacità di 500 Wh, che offre un’autonomia stimata di circa 120 km. Freni a disco, naturalmente, e telaio - privo di ammortizzatori, perché è così che sono fatte le gravel - in fibra di carbonio. I cerchi sono DT Swiss HG in acciaio, con raggi rinforzati e gomme da 50mm tassellate.

SCHEDA TECNICA GRAIL:ON CF8 eTap

Telaio Canyon CF in fibra di carbonio Forcella Canyon FK0064 CF Disc Motore Bosch Performance Line CX (Gen4) Batteria Bosch PowerTube 500 Wh Display Bosch Purion Cambio SRAM Force eTap AXS 12s Freni SRAM Force eTap AXS HRD 2s Cerchi DT Swiss HGC1400 Spline Copertoni Schwalbe G-One Bite 50mm Sella Fizik Tempo Argo R3 Peso 15,9 kg

PREZZI Già ordinabili sul sito ufficiale Canyon, le Grail:ON sono disponibili in diversi allestimenti, con prezzi che vanno dai 5.999 euro della Grail:ON CF 8 eTap ai 4.999 euro della Grail:ON CF 7. Le taglie vanno dalla 2XS alla 2XL.