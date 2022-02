Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, eleganza sostenibile. Eccola in video

La nuova edizione speciale di Lancia Ypsilon presentata oggi celebra l’insolito, ma non inatteso, incontro di due storie diverse, entrambe iniziate negli anni Ottanta, una all’insaputa dell’altra: da una parte, una bambina che sognava di vestire donne bellissime dall’interno delle piccole mura di una sartoria di Cattolica; dall’altra, una piccola citycar nata a Torino, con l’ambizione di diventare una piccola ammiraglia. Alberta Ferretti è diventata una stilista di fama internazionale, lavora a Milano e le sue creazioni sfilano sulle passerelle più importanti di tutto il mondo. Lancia Ypsilon raccoglie successi e record dal 1985: la piccola “fashion city car” ancora oggi è la più venduta in Italia nel segmento B, la seconda in assoluto dopo la piccola Panda.

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: la stilista con Luca Napolitano, CEO di Lancia

COLORE IRIDESCENTE Il colore scelto per Lancia Ypsilon Alberta Ferretti si chiama Grigio Alberta Ferretti, una tinta iridescente che parte dal grigio, il colore storicamente usato dalla stilista nei suoi capi più eleganti, e si fonde con il rosa, richiamo alla femminilità dell’auto più amata dalle donne (3 milioni di auto vendute dal suo debutto, di cui 2 a clienti donna). In alternativa, è possibile ordinare questo modello anche nella tinta pastello Bianco Neve, nel metallizzato Grigio Pietra, nel Nero Vulcano e nel Bicolore Nero (che alterna finiture lucide e opache). Esclusivo il monogramma AF sui passaruota anteriori.

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: il monogramma sul passaruota anteriore

DETTAGLI DI STILE Riprendendo l’iridescenza della carrozzeria, all’interno dell’abitacolo troviamo numerosi dettagli in Rose Gold: il calice del volante, le cornici delle bocchette d’aerazione e il contorno del pomello del cambio.

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: l'abitacolo e i sedili

SEDUTE ELEGANTI Molto curati i sedili, rivestiti nel tessuto ecologico Seaqual Yarn (introdotto con il restyling di Lancia Ypsilon, e ricavato dalle plastiche pescate dagli oceani): sui poggiatesta spicca il monogramma AF ricamato, mentre i tessuti sono ricamati in stile bustier, con cucitura a filo continuo Rose Gold a contrasto.

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: il volante con calice Rose Gold

MOTORE Sotto il cofano batte l’ormai collaudato 1.0 FireFly mild hybrid da 70 CV abbinato al cambio manuale a sei rapporti. In alternativa, Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile anche con il 1.2 69 CV a GPL.

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: visuale di 3/4 anteriore

QUANTO COSTA La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti costa 18.500 euro nella versione mild hybrid, e 20.000 euro in quella a GPL. Scegliendo il finanziamento FCA Bank la nuova serie speciale della citycar torinese è offerta a 13.950 euro (in caso di permuta o rottamazione) con 36 rate da 149 euro al mese, anticipo e maxirata finale.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/02/2022