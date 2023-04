Lancia Ypsilon HF, cosa sappiamo della futura versione sportiva

Da citycar più amata dalle donne a peperino che ammicca pure ai maschietti. A quelli coi capelli bianchi, ai quali la sigla HF stimola il rilascio di endorfine, ma anche ai giovani, cioè un pubblico più attento alle nuove tecnologie. Nel 2024, come noto, Lancia Ypsilon rivoluziona il proprio aspetto (più sportivo), i propri contenuti interni (più minimalisti, digitali, ecosostenibili), la natura stessa dei suoi propulsori: la nuova generazione sarà interamente elettrificata, declinandosi in una o più versioni ibride e 100% elettriche. Con sommo piacere, apprendiamo ora dal CEO Lancia Luca Napolitano dell'arrivo, dal 2025, anche di una inedita Ypsilon HF. Ok, cosa aspettarsi?

Lancia HF, quanti ricordi

ALLA MEMORIA Sulla variante ad alte prestazioni che eredita il nomignolo High Fidelity dalle gloriose Lancia da rally anni Settanta e Ottanta, da Fulvia Coupé HF a Delta HF Integrale, passando per Stratos HF, conosciamo giusto qualche cifra chiave. Durante la presentazione della concept Pu+Ra HPE, manifesto stilistico e concettuale di tutte le future Lancia (nuova Ypsilon, ma anche nuova Gamma, l'ammiraglia in uscita nel 2026, infine nuova Delta, dal 2028), Napolitano ha fatto cenno a una Ypsilon HF da 240 cv di potenza, dalla larghezza superiore di 4 cm rispetto a Ypsilon standard, infine dalla minore altezza da terra, alludendo quindi a una carrozzeria dalla maggiore carreggiata (o più semplicemente, dai passaruota più pronunciati) e a un assetto ribassato. Stop, le informazioni ufficiali finiscono qui. Tutte le altre, sono solo ipotesi.

VEDI ANCHE

Lancia Pu+Ra HPE, madrina di tutte le Lancia del futuro

HF INTEGRALE? Non sappiamo, quindi, se Ypsilon HF adotterà il motore ibrido o il motore elettrico, anche se - vista una timeline che prevede la definitiva scomparsa dei motori termici dalla gamma a partire dal 2028 - siamo più propensi a scommettere sulla seconda alternativa. Per raggiungere un valore di 240 cv, non è peraltro affatto escluso che l'unità motrice raddoppi, esprimendo così una configurazione bimotore a trazione integrale, ancora più fedele - alimentazione a parte - allo spirito delle HF originali. Quanto all'aspetto, osserviamo Pu+Ra HPE e voliamo con la fantasia: la calandra ''a calice'' e gli iconici fari posteriori tondi di memoria Stratos verranno decorati da appendici aerodinamiche, i cerchi saranno del diametro maggiore possibile. E sulla fiancata, torneranno due lettere mitiche.

Ypsilon HF, quanta curiosità

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/04/2023