Nuova Concept Lancia, scoprila in diretta streaming video

100% elettrico, 100% eclettico. ''Il manifesto della vision del marchio per i prossimi 10 anni, che riunisce i valori del design che hanno ispirato lo sviluppo dei nostri futuri modelli: italianità, home feeling, rivisitazione della tradizione''. Così Lancia descrive la Concept della quale si rumoreggia da mesi e della quale finalmente, oggi sabato 15 aprile, conosciamo l'identità. Appuntamento col live streaming della world premiere alle ore 13.00 in punto. Clicca Play qui sotto prima di sederti a tavola.

SEGNALI DAL FUTURO Anticipato a più riprese dalle foto teaser prima della coda, poi del tetto, ora di uno scorcio degli interni, l'oggetto Lancia del mistero non è un'auto destinata al pubblico, bensì un prototipo dal quale le Lancia dei prossimi anni prenderanno ispirazione. A sua volta, la concept evolve le forme e la filosofia della scultura Pu+Ra Zero mostrata lo scorso autunno. Esplorando la show car alla quale oggi vengono tolti i veli, si può insomma immaginare con maggiore precisione l'aspetto (almeno quello) di nuova Ypsilon elettrica, ma anche di nuova Aurelia e nuova Delta.

CASA, DOLCE LANCIA L'ultima foto ufficiale si concentra dunque sugli interni: ''L'abitacolo - dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia - è la massima espressione della Sostenibilità by Lancia, concetto che abbiamo chiamato Sustylenability e che grazie alla collaborazione con Cassina, eccellenza del made in Italy dell’arredamento di alta gamma, ci consentirà di avere interni che prendono ispirazione dalle nostre abitazioni”. Dalla foto si scorgono un tavolino, un tappeto, infine sedili che prendono spunto proprio dalle poltrone Cassina. Tutto quanto realizzato con materiali sostenibili. Nuovo panno Lancia incluso, storica icona del marchio che viene ora attualizzato con un velluto di alta qualità, realizzato al 100% con fibre naturali in un eclettico color ocra vibrante e lavorato a mano con dettagli e finiture di cucitura Cassina. Sintonizzati alle 13.00 per il reveal completo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/04/2023