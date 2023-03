Nuova concept Lancia del mistero: più che Stratos, Fulvia Coupé?

Sembra non decolli come alcuni si aspettavano, il cosiddetto Metaverso, tuttavia l'esitazione che l'industria e il pubblico stanno manifestando nei confronti di questo universo parallelo non scoraggia certi brand. Che nel Metaverso investono, inaugurano store virtuali, svelano nuovi modelli. Ultima a mettersi in gioco è Lancia, che alla Metaverse Fashion Week 2023 del 28-31 marzo partecipa col proprio showroom interattivo. Spazio all'interno del quale, oltre a incontrare Ypsilon 2023, si può toccare con mano (pardon, si può osservare tramite lo schermo di un pc o uno smartphone) anche la nuova concept car che è oggi al centro del dibattito. La concept...di che cosa, esattamente?

Lancia si lancia. Nel Metaverso

WORLD PREMIERE La risposta definitiva la riceveremo solo il prossimo 15 aprile, data per la quale è a calendario la cerimonia di reveal. Nello store Lancia digitale ispirato allo showroom di Via Gattamelata a Milano, progetto pilota della nuova corporate identity del marchio, il prototipo è integralmente protetto da un telo nero, che lascia semmai immaginare la lunga silhouette di una berlina a tre volumi, ancora più probabilmente una coupé a due porte.

Nuova concept Lancia 2023: quale identità?

STRATOS? FULVIA! Le immagini della misteriosa concept Lancia, che a sua volta dovrebbe rappresentare l'evoluzione della scultura Pu+Ra Zero mostrata lo scorso novembre, seguono di alcuni giorni il teaser di una parte della coda. Un particolare che ci fece sospettare un possibile legame del prototipo con Lancia Stratos, quindi l'intenzione della Casa di richiamare il proprio glorioso passato sportivo. Alla luce dei nuovi indizi (il lungo cofano, la cellula abitacolo arretrata), tuttavia, la pista Stratos si indebolisce, in favore dell'ipotesi di un oggetto, casomai, più affine - con tutte le differenze del caso - a Lancia Fulvia. Cioè un'auto che a sua volta incarna pure il principio di berlina o di coupé sportiva, ma lo declina in elegante chiave stradale, anziché corsaiola.

Una coupé di ispirazione Fulvia? Solo ipotesi

AUTO LABORATORIO In verità, è assai difficile che il concept col quale faremo conoscenza a metà aprile prefiguri un vero e proprio prodotto di serie. Molto più probabile che sotto il telo d'ordinanza si nasconda, ancora una volta, un esercizio di stile che sviluppi in modo più realistico il linguaggio di design che sarà poi concretamente implementato su nuova Ypsilon (2024), sul nuovo crossover Aurelia (2026) e su nuova Lancia Delta (2028). Per quanto riguarda il propulsore, beh, se dovessimo scoprire che non è completamente elettrico, questa sì, sarebbe una sorpresa. A presto con nuovi aggiornamenti.

Nuova concept Lancia, appuntamento il 15 aprile

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/03/2023