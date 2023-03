Lancia pronta a stupire con il ritorno della mitica Stratos? Il teaser

Lancia si prepara a stupire con una novità che potrebbe davvero far impazzire i fan del marchio: il nuovo (e misterioso) concept Emozione Pu+Ra: un esercizio stilistico pensato per anticipare il ritorno della mitica Stratos? Il teaser pubblicato sui canali social di Lancia ha fatto subito pensare a una rivisitazione della leggendaria sportiva degli anni '70. La Stratos originale ha conquistato il cuore di molti appassionati grazie al suo design unico e alle prestazioni eccezionali, e se il nuovo concept fosse davvero una premessa l'arrivo di una nuova Stratos, potremmo assistere ad una vera e propria rivoluzione nel mondo dell'automobilismo.

Il calendario delle presentazioni Lancia

RITORNO ALLE ORIGINI Il marchio torinese ha costruito gran parte della sua storia e del suo successo grazie a modelli iconici come la Delta Integrale, la Fulvia e la Aurelia, solo per citarne alcune. E se la nuova Stratos dovesse rivelarsi all'altezza del suo nome, potremmo essere all'inzio di un nuovo capitolo per questo glorioso brand. Ma non è solo la Stratos a far sognare i fan del marchio. Lancia ha annunciato anche la nuova Ypsilon completamente elettrica, che arriverà sul mercato nel 2024 (qui l'approfondimento). La Ypsilon è il modello di punta di Lancia e con l'introduzione della versione a batteria, il marchio punta ad attrarre una nuova clientela: giovane e attenta all'ambiente.

L'iconica Lancia Stratos

TREPIDANTE ATTESA La nuova Ypsilon elettrica avrà un design completamente rinnovato, come confermato dal nuovo logo e dal manifesto Pu+Ra Zero presentati dalla Casa automobilistica italiana qualche mese fa (qui l'approfondimento). Il concept anticipava una vettura con linee eleganti e dinamiche, espressione dell'impegno di Lancia nel creare un prodotto intrigante sotto ogni punto di vista. Insomma, uno sfrozo che dimostra ancora una volta la voglia di tornare alla ribalta e di stupire con prodotti innovativi e di altissimo livello. Per ora, non ci resta che attendere con trepidazione la presentazione ufficiale del concept Lancia Emozione Pu+Ra fissata per il prossimo 15 aprile.

