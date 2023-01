Lancia Rally 037 protagonista al Rally storico di Monte-Carlo

In occasione della manifestazione dedicata alle icone del passato, Lancia porta a Torino la sua mitica Rally 037

In questi giorni e fino al prossimo 1° febbraio, Torino ospita il Rally Storico di Monte-Carlo. Rievocazione storica su strada di una delle tappe più celebri del WRC riservata alle vetture che hanno partecipato ad almeno un’edizione della corsa entro il 1983. Quest’anno, fra le 19 vetture Lancia d’epoca presenti alla manifestazione c'è pure l’iconica Lancia Rally 037. L’ultima vettura due ruote motrici a conquistare il Campionato del mondo rally proprio nel 1983.

Le Lancia storiche esposte in Piazza San Carlo a Torino

GIOIELLO DA MUSEO ''Siamo orgogliosi di prendere parte a questa rievocazione storica esibendo al pubblico la nostra Lancia Rally 037. Una vettura da gara straordinaria che, insieme alla Stratos e alla Delta, ha fatto di Lancia il marchio più vincente nella storia del rally. Queste vetture da gara, brutali ed efficienti, ci hanno ispirato per definire il design della Lancia del futuro'', ha commentato a margine Luca Napolitano CEO di Lancia (qui la nostra intervista). La centralissima Piazza San Carlo di Torino è il cuore pulsante dell’evento. Da qui il pubblico avrà la possibilità di ammirare questi meravigliosi bolidi vintage. Contemporaneamente - presso lo stand Lancia - sarà esposta l’iconica Lancia Rally 037, appartenente alla collezione storica di Stellantis.

Luca Napolitano, AD di Lancia

BOLIDE DA CORSA Nata sulla base della Beta Montecarlo, la Lancia Rally 037 non fu pensata per essere prodotta in numeri elevati, essendo la produzione della versione stradale propedeutica all’accesso nelle competizioni rally. L’esordio ufficiale avviene al Salone di Torino del 1982 con la versione stradale e l’anno successivo la Rally 037 domina il Campionato Mondiale, imponendosi sin dalla prima gara con Walter Röhrl. Alla fine della stagione, nonostante l’agguerrita concorrenza delle nuove Audi Quattro a trazione integrale, la Lancia conquista il titolo Mondiale Costruttori, il secondo posto nel Mondiale Piloti e il Campionato Europeo e Italiano.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 27/01/2023