Il gruppo automobilistico presenta soluzioni per chi vuole ricaricare a casa, in movimento e deve gestire una flotta di BEV

Chi possiede un’auto elettrica ha diverse esigenze legate alla ricarica: può voler fare il pieno a casa, con una wallbox nel garage, oppure quando è in giro, alle colonnine pubbliche. E chi gestisce flotte di auto elettriche per la propria azienda ha questi, e tanti altri problemi di cui occuparsi. Free2Move Charge è un nuovo ecosistema presentato oggi da Stellantis per gestire in maniera completa tutte le esigenze di chi possiede un’auto elettrica.

Free2Move Charge, il nuovo ecosistema di ricarica di Stellantis

L’ABC Ossia Always Be Charged (''sii sempre carico''), questo lo slogan di Free2move Charge, gestito da Stellantis Charging & Energy, e che si basa su tre elementi.

FREE2MOVE CHARGE HOME , per i clienti privati, con supporto per installazione, finanziamento e garanzia delle wallbox domestiche, e che in futuro si espanderà per comprendere anche sistemi Vehicle-2-Home, Vehicle-2-Grid e a induzione.

, per i clienti privati, con supporto per installazione, finanziamento e garanzia delle wallbox domestiche, e che in futuro si espanderà per comprendere anche sistemi Vehicle-2-Home, Vehicle-2-Grid e a induzione. FREE2MOVE CHARGE GO per accedere alla rete di ricarica di tutte (o quasi) le colonnine pubbliche sul territorio, come già accade con le case automobilistiche. Nella fase iniziale arriverà una app per accedere alle colonnine e pagare le ricariche, in futuro arriveranno altri servizi come il Plug and Charge, prenotazioni di colonnine, pacchetti pregatati ecc.

per accedere alla rete di ricarica di tutte (o quasi) le colonnine pubbliche sul territorio, come già accade con le case automobilistiche. Nella fase iniziale arriverà una app per accedere alle colonnine e pagare le ricariche, in futuro arriveranno altri servizi come il Plug and Charge, prenotazioni di colonnine, pacchetti pregatati ecc. FREE2MOVE CHARGE BUSINESS, piattaforma per aziende e flotte, con stime dei costi di gestione, dimensionamento dell’infrastruttura di ricarica, installazione, manutenzione e accesso ai punti di rifornimento pubblici mentre si è in viaggio.

I pacchetti di Free2Move potranno essere personalizzati, modificati e adattati nel tempo in base alle proprie necessità, facendo riferimento ai consulenti chiamati e-Genius di Free2Move. Il servizio sarà anche integrato nella nuova piattaforma software STLA SmartCockpit che debutterà sulle elettriche di Stellantis nel 2024.

GLI OBIETTIVI Il nuovo servizio sarà cruciale per permettere a Stellantis di raggiungere gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030, che prevedono tra gli altri il raggiungimento del 100% del mix di vendite di veicoli a batteria elettrica (BEV) in Europa, e il 50% di autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti entro il 2030.

LE DICHIARAZIONI “Con l’accelerare dell’uso dei veicoli elettrici, i nostri clienti ci richiedono di essere molto di più di semplici provider di mobilità”, ha dichiarato Ricardo Stamatti, Stellantis Senior Vice President di Stellantis Charging & Energy. “Stiamo compiendo un importante passo in avanti attraverso la definizione di una business unit dedicata che supporterà la nostra ambiziosa strategia di elettrificazione e agirà come naturale estensione dei nostri brand iconici. Free2move Charge è la prima implementazione di questo approccio, un esempio concreto della nostra volontà di offrire prestazioni, sostenibilità e libertà di mobilità elettrificata per tutti”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/06/2023