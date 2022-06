Video: la Fiat 500 elettrica ha autonomia infinita sulla strada a induzione

Auto elettriche dall'autonomia infinita: questa è la promessa del progetto Arena del Futuro, che Stellantis sta sviluppando in un'area appositamente attrezzata a Chiari, accanto a una tratta dell'autostrada A35 Brebemi. Il video da poco rilasciato mostra una Fiat 500 elettrica e un pullman Iveco procedere ad alta velocità lungo un percorso appositamente predisposto, senza consumare l'energia immagazzinata nella batteria di bordo: com'è possibile?

Non solo la Fiat 500 elettrica: anche un pullman IVECO è stato testato all'Arena del Futuro

UNA RIVOLUZIONE TERRA-TERRA La strada della sperimentazione, l'avrete capito, non è una strada normale, ma un percorso appositamente attrezzato con conduttori annegati sotto l'asfalto, così da permettere la ricarica senza fili delle auto in movimento attraverso il processo che in elettrotecnica si chiama ''induzione elettromagnetica''. Lo stesso delle cucine a induzione e dei caricabatterie wireless degli smartphone, per capirci. Naturalmente la Fiat 500 e il pullman Iveco hanno richiesto delle modifiche per poter utilizzare questa tecnologia: con l'installazione di uno speciale ricevitore.

Alfa Romeo Tonale, per lo smartphone c'è la ricarica wireless

SVILUPPI E PROSPETTIVE La tecnologia chiamata Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT), in prospettiva, potrebbe consentire ''l'allungamento della vita utile della batteria, una minore ansia da autonomia, una maggiore efficienza energetica, una riduzione delle dimensioni delle batterie, prestazioni eccezionali e una riduzione di peso e costi'', dice Anne-Lise Richard, Head of Global e-Mobility Business Unit di Stellantis. Ma la strada per la sua messa in opera è ancora lunga e non priva di incognite.

Le bobine che, con il passaggio della corrente, consentono la ricarica wireless dalla strada all'auto

LA VOCE DELL'OSTE Secondo Stellantis, i test dimostrerebbero che l’efficienza del flusso di energia proveniente dall’asfalto e diretto alla vettura è paragonabile all’efficienza tipica delle stazioni di ricarica rapida, e che l’intensità del campo magnetico non avrebbe effetti sul guidatore, sui passeggeri e sui pedoni. Il circuito “Arena del Futuro” è alimentato in corrente continua (CC), che ridurrebbe le perdite di potenza nella distribuzione dell'energia elettrica; permetterebbe un’integrazione diretta con fonti di energia rinnovabili senza necessità di conversione da CC a CA; permetterebbe di utilizzare cavi più sottili e in alluminio invece che in rame, a tutto vantaggio dei costi.

La posa in opera degli avvolgimenti (bobine) sotto il manto stradale

VI SBLOCCO UN RICORDO Tutto giusto? Alcuni di voi ricorderanno il film con Benedict Cumberbatch sulla cosiddetta Guerra delle Correnti: la disfida tra Nikola Tesla e Thomas Edison per l'elettrificazione degli Stati Uniti alla fine del 1800. In quel film si raccontava ciò che per tanti anni è stato il mantra dei corsi di elettrotecnica all'università, ossia che la corrente continua richiede(va) maggior potenza e, di conseguenza, anche conduttori di maggior sezione. Oltre a comportare maggiori perdite. La cosa non è più un dogma e anzi oggi il sito del Dipartimento dell'Energia degli USA afferma che nuove tecnologie stanno ribaltando la situazione. Un punto a conferma delle affermazioni di Stellantis.

The Current War, il film con Benedict Cumberbatch che racconta la sfida tra Nikola Tesla e Thomas Edison

UN ASPETTO DELICATO Detto ciò, rimane qualche perplessità sul rendimento della ricarica wireless in movimento. Il trasferimento senza fili dell'energia vede aumentare drasticamente le perdite di efficienza quando i circuiti annegati nell'asfalto (bobine) e la corrispondente bobina ricevente sull'auto non siano perfettamente allineate: ragion per cui, paragonare la nuova tecnologia alle stazioni di ricarica rapida sembra alquanto ottimistico e presuppone probabilmente l'impiego di sistemi di guida autonoma particolarmente precisi nel posizionare l'auto all'iterno della corsia.

PARTECIPA ANCHE MASERATI La fattibilità di tutto l'impianto è un'altra incognita, visto che la Dynamic Wireless Power Transfer richiede di rifare il manto stradale di almeno una corsia per tutte le strade eventualmente coinvolte, con tutti i costi del caso (chissà se quando il Parlamento Europeo ha votato per la transizione elettrica ha anche valutato bene l'impatto ambientale di tutti gli interventi infrastrutturali necessari?). In ogni caso, Stellantis annuncia anche il prossimo coinvolgimento di Maserati nel progetto con il nuovo SUV Grecale Folgore full electric, che sul circuito “Arena del Futuro” girerà per raccogliere dati e svolgere un’analisi dettagliata delle prestazioni.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/06/2022