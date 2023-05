Emergenza in Emilia-Romagna, anche Stellantis dona 1 milione di euro

Il gruppo automobilistico (che comprende anche Fiat e Ferrari) aiuterà la Protezione Civile per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione

All’emergenza in Emilia-Romagna il mondo automotive ha risposto con grandissima tempestività: nei giorni scorsi hanno già dato il proprio impegno a donare un milione di euro rispettivamente Ferrari e la FIA, in rappresentanza della Formula 1 (che non ha corso il GP di Imola); tra i piloti, ha spiccato l'impegno di Yuki Tsunoda, impegnato fin dalle prime ore con i volontari.

La Ferrari ha donato 1 milione di euro per le popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna | Foto: Instagram @ferrari

ANCHE STELLANTIS A loro si è unito oggi il gruppo Stellantis, che ha deciso di stanziare un milione di euro a favore dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, aderendo così alla raccolta fondi regionale a sostegno delle popolazioni e delle comunità emiliano-romagnole duramente colpite dalle alluvioni e dalle frane dei giorni scorsi. Le risorse saranno utilizzate, si legge nella nota stampa, “per aiutare la popolazione, con il coordinamento degli enti locali, con un focus specifico sulle attività di recupero ambientale e idrogeologico nelle aree duramente colpite dal maltempo”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/05/2023