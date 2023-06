A settembre il nuovo Peugeot 3008: ecco le prime foto degli interni

Toccherà attendere la fine dell’estate per scoprire come sarà il SUV elettrico che prenderà il posto dell’attuale Peugeot 3008, intravisto qualche mese fa in occasione della presentazione della concept car Inception, che ne anticipa il linguaggio stilistico. Per ingannare l’attesa, la Casa del Leone mostra per la prima volta il nuovo Panoramic i-Cockpit, la soluzione integrata per l'abitacolo.

Nuovo Peugeot 3008, al debutto il Panoramic i-Cockpit, visto dall'alto

CHE VISTA! Come il nome lascia ampiamente intuire, il nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit presenta un display panoramico da 21 pollici incastonato sotto uno schermo di vetro a forma trapezoidale, che fonde la strumentazione digitale (personalizzabile nella grafica) e l’infotainment. Leggermente orientato verso il guidatore pur rimanendo fruibile al passeggero, il maxischermo non è appoggiato sulla plancia bensì sospeso, con una luce ambientale a LED sottostante. Il risultato è di grande impatto, grazie anche alla presenza di plastiche morbide, finiture in alluminio e rivestimenti in tessuto.

Nuovo Peugeot 3008, al debutto il Panoramic i-Cockpit: il tunnel centrale asimmetrico

COME LI VUOI TU Nella console centrale, anch’essa girata verso il guidatore, troviamo i nuovi i-Toggles, pulsanti a sfioramento configurabili dall’utente, per richiamare le principali funzioni dell’infotainment e dell’auto, dalla replica dello schermo dello smartphone al controllo del climatizzatore, ma anche un singolo numero di telefono, una destinazione frequente del navigatore o la stazione radio preferita.

VOLANTE Il nuovo sistema Panoramic i-Cockpit conferma la presenza di un volante compatto, con la corona “schiacciata” in alto e in basso, ma con un design più moderno: il cuscino dell’airbag è più piccolo, e le due razze ospitano comandi touch con feedback tattile. Stando a Peugeot, sono in grado di rilevare automaticamente le dita del conducente, ma eseguono il comando preposto solo quando vengono premuti, onde evitare attivazioni accidentali. Verificheremo sul campo se è davvero così. Cambia anche il devioluci dietro al volante, dalle forme più sottili.

Nuovo Peugeot 3008, al debutto il Panoramic i-Cockpit: materiali raffinati e accostamenti eleganti

IL RESTO DELL’ABITACOLO Accanto agli i-Toggles, nella console centrale troviamo due sottili prese d’aria, il selettore di marcia comandato da un nottolino zigrinato e il pulsante di accensione dell’auto. Al di sotto, ben celata alla vista (pure troppo), la piastra per la ricarica a induzione degli smartphone. Il tunnel centrale è a sviluppo asimmetrico, con una “lama” rivolta verso il conducente dove troviamo alcune scorciatoie per il climatizzatore, il pulsante per la selezione delle modalità di guida e una rotella per il controllo del volume dell’impianto audio. Nella zona del guidatore il tunnel è rialzato e rivestito in tessuto per permettere l’appoggio del braccio. La parte destra, ribassata, ospita invece un vano richiudibile e due portabottiglie. Il mobiletto centrale ha una doppia chiusura dall’alto.

Nuovo Peugeot 3008, al debutto il Panoramic i-Cockpit: una visuale d'insieme degli interni

APPUNTAMENTO A SETTEMBRE L’unveiling ufficiale della nuova generazione di Peugeot 3008 è previsto per il prossimo mese di settembre. Durante l’estate, inevitabilmente, avremo modo di tornare a parlare del nuovo SUV elettrico, complici foto spia e prevedibili teaser, magari pubblicati direttamente dalla casa francese.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/06/2023