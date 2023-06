Peugeot e-GO: il leasing accessibile per provare l'elettrico

Peugeot presenta Peugeot e-GO, una nuova soluzione che permette di mettersi in garage un’auto elettrica con un piccolo anticipo e una rata mensile (per 36 mesi totali), con 5.000 km annui e Wallbox inclusi. Peugeot E-208, ad esempio, può essere guidata con un anticipo di 2.941 euro ed una rata mensile di 199 euro (IVA inclusa, TAN 5,75%, TAEG 6,87%, valore di riscatto 19.844 euro).

Nuova Peugeot E-2008

L'ELETTRICO ACCESSIBILE Con questa nuova proposta, la Casa del Leone vuole dimostrare che mettersi al volante di un’auto 100% elettrica è più accessibile di quanto si possa pensare. L’offerta Peugeot e-GO prevede la messa a disposizione di una Wallbox, per sfruttare al meglio le potenzialità del powertrain 100% elettrico delle sue BEV (Battery Electric Vehicle).

VEDI ANCHE

Peugeot E-308

GAMMA ELETTRICA Oltre ad E-208 (qui la nostra prova), possono beneficiare del piano leasing Peugeot e-GO anche il SUV E-2008 (la versione Active da 136 CV prevede analogo anticipo ed una rata mensile di 229 euro), ma anche le versioni First Edition di nuova E-2008 e di nuova e-308 (2.744 euro di anticipo e 249 euro mensili il primo, 3.558 euro e 269 euro di rata la seconda). In tutti i casi 36 mesi di durata e 15.000 km complessivi inclusi. Importi in caso di rottamazione come da incentivo statale (5.000 euro).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/06/2023