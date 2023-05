Peugeot 3008 e 5008 Hybrid 136 e-DCS6, aperti gli ordini in Italia

Quanto costano, e come sono fatti i SUV del Leone in versione ibrida a 48V: ordinabili da oggi, consegne già prima dell’estate

Qualche settimana fa è stata presentata la nuova motorizzazione Hybrid 136 e-DCS6 per i SUV Peugeot 3008 e 5008, e che sfrutta un sistema a 48V con batteria compatta e motore elettrico integrato nel cambio a doppia frizione. Questa nuova motorizzazione è ordinabile da oggi, con prezzi di listino che partono rispettivamente da 37.520 e 40.670 euro, e consegne previste per l’inizio dell’estate.

Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6, visuale di 3/4 posteriore

IL POWERTRAIN Il nuovo sistema ibrido Peugeot 136 e-DCS6 è composto dal “solito” PureTech 1.2 turbo benzina da 136 CV e 230 Nm di coppia, abbinato a un cambio a doppia frizione a 6 rapporti che integra al suo interno un motore elettrico. Una piccola batteria da 890 Wh - collocata sotto il sedile e che si ricarica durante la guida - aiuta nelle partenze fino a 30 km/h, in manovra e alle basse velocità, fornendo inoltre una coppia supplementare ai bassi regimi. Il risparmio di carburante stimato da Peugeot arriva fino al 15% rispetto alle motorizzazioni termiche pure equivalenti; in città, in particolare, i SUV con questo powertrain possono funzionare per la metà del tempo in modalità elettrica, senza emissioni e senza bruciare una goccia di carburante.

Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6, gli interni

ALLESTIMENTI PEUGEOT 3008 HYBRID 136 e-DCS6

Il nuovo Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 è disponibile in tre allestimenti:

Active Pack: 37.520 euro

Allure Pack: 40.570 euro

GT: 42.520 euro

L'allestimento Active Pack prevede già alcuni aiuti alla guida come la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali e la segnalazione dell'abbandono della corsia di marcia, clima bizona, avviamento senza chiave, sensori di parcheggio e telecamera posteriori, Android Auto ed Apple CarPlay, touchscreen da 10'', palette al volante, fari Full LED davanti e dietro, cerchi in lega da 18''. L'Allure Pack aggiunge il monitoraggio dell'angolo cieco, gli abbaglianti automatici, il selettore delle modalità di guida, luci ambientali. L'allestimento GT aggiunge il cruise control adattivo, la pedaliera in alluminio e il volante in pelle traforata, dettagli neri all'esterno.

Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6, visuale di 3/4 posteriore

ALLESTIMENTI PEUGEOT 5008 HYBRID 136 e-DCS6

Il nuovo Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6 è anch’esso disponibile in tre allestimenti:

Active Pack: 40.670 euro

Allure Pack: 43.720 euro

GT: 45.670 euro

Per il SUV a sette posti la dotazione è analoga, con l'aggiunta della plafoniera per la terza fila di sedili, scorrevoli e abbattibili fin dall'allestimento Active Pack.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/05/2023