Peugeot E-308: la media francese diventa full-electric

Peugeot completa la gamma 308 introducendo la versione 100% elettrica che va ad affiancare le varianti termiche ed elettrificate già presenti a listino (qui la nostra prova su strada). La nuova E-308 sarà presto ordinabile online nell’allestimento di lancio First Edition. A spingere la media EV francese un powertrain da 156 CV con un’autonomia che può arrivare fino a 411 km nel misto WLTP.

Peugeot E-308 in carica

AVANTI TUTTA CON L'ELETTRICO Su nuova E-308 il fascino si abbina al piacere di guida tipico dei modelli a batteria. Il cofano anteriore allungato rende più elegante e slanciata la carrozzeria, i volumi sono proporzionati e ben definiti ed il nuovo scudo del marchio è valorizzato al centro della calandra. Sul frontale, la firma luminosa a forma di artiglio incornicia i proiettori dotati della tecnologia Matrix LED. Nuovi anche i cerchi in lega da 18 pollici con disegno inedito sviluppati appositamente per la versione 100% elettrica. La loro superficie aerodinamica è stata studiata per ottimizzare l’efficienza.

Peugeot E-308 il badge posteriore

LA SCHEDA TECNICA Le prime unità di E-308 First Edition offriranno una dotazione di serie completa che include anche la Wallbox (installazione compresa). Il nuovo powertrain 100% elettrico è costituito da un e-motor da 156 CV e 270 Nm. Valori che garantiscono un’ottima reattività all’auto, senza rumori o vibrazioni. Questa motorizzazione va a completare l’offerta attuale che vede in gamma le versioni ibride plug-in da 180 CV e 225 CV e in aggiunta al classico Diesel e benzina (qui la nostra prova di Peugeot 408 PHEV). Altro elemento fondamentale del nuovo powertrain elettrico è la batteria di ultima generazione. Si tratta di un accumulatore ad alta tensione da 54 kWh con una nuova composizione chimica, che consente di percorrere in condizioni ottimali fino 411 km. Di serie è presente un’efficiente pompa di calore che garantisce un ottimo comfort termico agli occupanti. Nella dotazione standard il caricabatterie interno da 11 kW. La presa di ricarica accetta una potenza massima di 100 kW in DC. Così facendo è possibile ricaricare la batteria dal 20% all'80% in circa 30 minuti.

Peugeot E-308: gli interni

ARRIVA A OTTOBRE L’accento viene posto anche sulla user experience in abitacolo. È il caso degli i-Toggles virtuali interamente configurabili (posizionati sotto il touch screen centrale), con connettività che integra la nuovissima tecnologia i-Connect Advanced: un sistema di infotainment all’avanguardia che rende l’esperienza del viaggio più intuitiva e gratificante. Inoltre, è disponibile l’App MyPeugeot che permette di dialogare con il proprio veicolo e di programmare una ricarica a distanza, oppure di lanciare il pre-condizionamento senza essere fisicamente nell’auto. Al momento, l’auto è disponibile solo online e sarà a breve ordinabile al link: https://store.peugeot.it/configurable. 308 full-electric è prodotta nello stabilimento Stellantis di Mulhouse. Le prime consegne di questa versione sono fissate per ottobre 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/04/2023