Nuova Peugeot 2008: il B-SUV si rifà il look, ma non solo. Ecco le nuove foto

La seconda generazione della Peugeot 2008 è stata introdotta nel 2019 ed è arrivata con un design completamente nuovo, che ha rivoluzionato le linee del modello uscente, trovando ispirazione dall’inedito corso stilistico della Casa francese. Il SUV compatto ha indossato il volto più moderno del Leone, con le luci a LED a forma di sciabola e proporzioni da farlo sembrare quasi un baby 3008. La base tecnica è fornita dalla piattaforma CMP, che si adatta anche al powertrain elettrico della e-2008 e dopo quattro anni, Peugeot ha messo in agenda un restyling per dare la classica rinfrescata di metà carriera al B-SUV, in tutte le sue varianti. Dopo aver visto le prime immagini appena un mese fa, ma che ci mostravano solo il posteriore ampiamente camuffato, questa volta alcuni prototipi sono stati fotografati durante i test dinamici. Le immagini mostrano maggiori dettagli, sempre ben mimetizzati dalle pellicole, ma questa volta applicate anche davanti. Immediatamente, viene da pensare che saranno proprio quelle le zone interessate alle modifiche stilistiche, anche se è ancora presto per tirare conclusioni su come sarà il look definitivo.

Nuova Peugeot 2008: in arrivo il restyling del SUV compatto franceseAFFINAMENTI STILISTICI PER FARI E CALANDRA Tuttavia, all'esterno, la 2008 presenta delle prese d'aria anteriori leggermente più grandi. Ci saranno anche nuovi fari con diverse grafiche di illuminazione, grazie alle molteplici possibilità fornite dalla tecnologia full LED. La calandra dovrebbe avere uno stile diverso, ma le luci di marcia diurna, con l’iconico motivo a sciabola, resteranno sostanzialmente identiche. Stellantis ha anche annunciato due nuove versioni oltre a un ampliamento delle dotazioni per sicurezza e comfort.

Nuova Peugeot 2008: cambia il design e si aggiornano i motori ibridi ed elettricoPIÙ POTENZA E AUTONOMIA Se degli interni non abbiamo (per ora) notizie di aggiornamenti, le varianti a benzina e diesel (quest’ultima se resterà a listino), precedentemente da 100 a 130 CV saranno probabilmente lanciate come ibridi leggeri con un sistema elettrico a 48 volt. Anche la versione elettrica riceverà un aggiornamento. Come per i modelli gemelli DS3 Crossback E-Tense e Jeep Avenger, in futuro la batteria dovrebbe raggiungere una capacità di 54 kWh invece degli attuali 50 kWh; ciò darebbe al piccolo SUV francese un piccolo vantaggio in termini di autonomia. Invece dei precedenti 320 chilometri WLTP, la nuova batteria potrebbe permettere di coprirne fino a circa 400, con la potenza che aumenterà probabilmente da 136 a 156 CV. La prossima Peugeot 2008 e la sua sorella 100% elettrica e-2008 saranno presentate nella seconda metà del 2023, i primi esemplari potrebbero arrivare negli showroom all'inizio del 2024.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/03/2023