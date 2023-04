WEC, Peugeot svela la livrea speciale della 9x8 firmata J.Demsky

Nella giornata inaugurale della Milano Design Week, Peugeot ha presentato la livrea artistica nata da una collaborazione con l'artista spagnolo J.Demsky e riservata ai festeggiamenti per il centenario della 24 ore di Le Mans. La casa del Leone, ha trionfato in passato nell'iconica corsa francese per ben tre volte, nel 1992, 1993 e nel 2009 e ora, con la avveneristica 9x8 torna all'assalto per il 2023. Attualmente la Hypercar transalpina parte sfavorita nei confronti soprattutto di Toyota e Ferrari, che nelle prime due uscite del FIA World Endurance Championship corrente hanno mostrato cose migliori, ma la strada è ormai intrapresa e non si torna indietro guardando a una pista che potrebbe esaltare le caratteristiche tecniche del bolide parigino.

LE MANS 100 La coloratissima livrea farà il suo debutto a Le Mans, in calendario per il 10 e 11 giugno prossimi, e potrà essere ammirata dagli appassionati italiani anche il 9 luglio in occasione della 6 ore di Monza, come annunciato ieri nel corso della elegante presentazione nell'esclusiva location milanese dell'Hotel Magna Pars a due passi dai Navigli. A guidare le 9x8 arcobaleno saranno gli equipaggi #93 di Paul Di Resta, Mikkel Jensen e Jean Eric Vergne, e #94 di Loic Duval, Nico Mueller e Gustavo Menezes, quest'ultimo presente all'evento. Il pilota californiano si è detto impaziente di portare in pista i nuovi colori, con questo stile un po' anni '90 molto gradito.

VEDI ANCHE

DESIGN LEONINO Ma più che il motorsport, almeno per un giorno il design è stato protagonista assoluto, e tra luci stroboscopiche ed effetti grafici sui led che avvolgevano la Hypercar, hanno parlato anche i protagonisti J.Demsky e Matthias Hossan, rispettivamente artista e direttore del design di Peugeot. ''Fin dall'inizio di questa collaborazione sono rimasto affascinato dal progetto, amo la velocità, il design automobilistico, la precisione, il coraggio e la storia. La nostra collaborazione enfatizza il lato sperimentale, mi ha spinto a esplorare ogni possibilità di futuro di Peugeot Sport, un marchio iconico del motorsport''. Nel ringraziarlo, gli fa eco Hosssan, che ha ricordato un anniversario importante, i 30 anni dal trionfo della mitica 905 proprio a Le Mans: ''La Peugeot 905 è un'icona degli anni '90 di cui vogliamo celebrare l'energia e la creatività. J.Demsky condivide questa passione e questa ispirazione. La forza grafica della sua arte, referenziata ma ultramoderna, trasporta la 9X8 in un universo che mescola street art e tecnologia. È una vera e propria performance artistica per celebrare sia il design automobilistico che il 100° anniversario della 24 Ore di Le Mans''. Non ci resta che attendere con impazienza di vedere la 9x8 sfrecciare sui rettilinei del Circuit de la Sarthe.

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/04/2023