Peugeot 3008 Mild Hybrid, tutto sul nuovo motore ibrido "leggero"

Un bel dì, Peugeot (e non solo lei) venderà solo elettriche. Il traguardo tuttavia è lontano, l'avvicinamento si affronta per gradi. Come ampiamente anticipato, primo modello del Leone ad assaporare il gusto del mild hybrid è Peugeot 3008, affiancato dal fratello a 7 posti, Peugeot 5008. Del nuovo sistema ibrido, già si conoscevano le cifre chiave. Ma mancavano i dettagli tecnici. Detto, fatto. Ecco un identikit completo.



Peugeot 3008 Hybrid 48V: un sistema tutto nuovo

Da non confondere con l'ibrido plug-in di 3008 Hybrid, il nuovo sistema viene individuato dalla sigla Peugeot 48V Hybrid e si basa sul motore 3 cilindri 1.2 PureTech benzina da 136 CV, abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 marce, nel quale è integrato un piccolo motore elettrico da 28 CV. Con una batteria che si ricarica durante la guida, questa tecnologia fornisce una coppia extra ai bassi regimi del motore e riduce il consumo di carburante fino al -15%. Emissioni, rispettivamente, di 126 g/km di CO2 su 3008, di 128 g/km su 5008. Nella guida urbana, Peugeot sostiene sia possibile sfruttare la modalità 100% elettrica per più del 50% del tempo.

Tutte le parti che compongono la nuova motorizzazione si trovano sotto il cofano, ad eccezione della batteria da 48V, che è installata sotto il sedile anteriore sinistro.

IL MOTORE TERMICO

Il nuovo 1.2 PureTech benzina

Peugeot lo qualifica come il primo di una nuova generazione di motori a benzina PureTech appositamente sviluppati per un'integrazione ottimale con l'ibridazione.

• 3 cilindri e 1199 cc;

• Potenza 136 cv (100 kW) a 5500 giri/min;

• Coppia 230 Nm a 1750 rpm;

• Turbocompressore a geometria variabile;

• Catena di distribuzione (bassi costi di manutenzione);

• Funzionamento a ciclo Miller per una migliore efficienza termica;

• Normativa Euro 6.e.

VEDI ANCHE



IL CAMBIO

Il nuovo motore Puegeot 48V Hybrid include un nuovo cambio a doppia frizione elettrificato a 6 marce e-DCS6 (Dual Clutch System) senza interruzione di coppia, appositamente progettato per i sistemi ibridi. La scatola del cambio ospita anche il motore elettrico, l'inverter e la centralina elettronica, che ottimizza le dimensioni e il peso del veicolo.

Il nuovo cambio automatico a doppia frizione

IL MOTORE ELETTRICO

L'unità elettrica sincrona a magneti permanenti integrata nel riduttore sviluppa una potenza di picco di 21 kW (28 cv) e una coppia di 55 Nm. Consente la guida in modalità EV (per bassi requisiti di coppia) e aiuta il motore a combustione a ridurne i consumi. Durante la decelerazione, il motore funge da generatore per ricaricare la batteria a 48V. Fornisce inoltre l'avviamento principale del motore a combustione con l'assistenza di un avviatore a cinghia.

LA BATTERIA

Installata sotto il sedile anteriore sinistro, la batteria agli ioni di litio da 48 volt di tensione ha una capacità lorda di 898 Wh e una capacità disponibile di 432 Wh. È progettata per mantenere lo stesso livello di prestazioni per tutta la vita del veicolo e viene fornito con una garanzia originale di 8 anni/160.000 km. Peugeot 3008 e 5008 Mild Hybrid incorporano perciò due reti elettriche distinte: la comune rete a bassa tensione a 12V per alimentare l'equipaggiamento della vettura, una rete ad alta tensione a 48V per alimentare il sistema ibrido.

Rispetto a un equivalente motore a benzina, il 1.2 PureTech in salsa mild hybrid restituisce un risparmio di carburante di circa -1 l/100 km, la media tra il risparmio in città (-2,5 l/100 km) e su strade extraurbane (-0,7 l/100 km). I consumi in autostrada rimangono invece invariati.

Quando la carica della batteria lo consente, il sistema consente di avviare, manovrare (parcheggiare, ad esempio) e guidare a bassa velocità nel traffico in modalità 100% elettrica. A velocità superiori (fino a 145 km/h), quando il guidatore rilascia il pedale dell'acceleratore, il motore a combustione si arresta. In accelerazione, invece, il motore elettrico fornisce una coppia aggiuntiva che compensa il tempo di risposta del turbo e solleva il cambio dal compito di scalare di marcia.

Peugeot 3008 Hybrid 48V: a bordo, grafiche specifiche

DIARIO DI BORDO Peugeot 3008 e 5008 Hybrid 48V sono equipaggiati di un display specifico che mostra la guida 100% elettrica (tachimetro in blu), il flusso di energia nel sistema, il livello di carica della batteria, il suo stato di funzionamento tramite un misuratore di potenza (Charge, Eco, Power) e la percentuale di distanza percorsa in modalità elettrica in qualsiasi momento o alla fine del viaggio.

Col nuovo motore ibrido ''soft'', Peugeot 3008 e 5008 saranno in vendita nel secondo trimestre 2023, quindi - approssimativamente - a partire da aprile-maggio 2023. La nuova versione sostituisce la motorizzazione 1.2 PureTech 130 EAT8 e sarà presto disponibile anche su altri modelli della gamma Peugoet, come 208, 2008, 308, 308 SW e 408.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/02/2023