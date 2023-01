Peugeot 3008 Hybrid 180: calano potenza e prezzo, non l'autonomia

Quando di 300 cv e della trazione integrale non sai che fartene, ma anche 225 cv, per te, sono troppi. Peugeot 3008 Hybrid 180 viene incontro a chi desidera un SUV ibrido plug-in col timbro del Leone e si accontenta di performance meno spudorate. L'offerta ibrida ricaricabile di 3008 si completa così di una nuova versione entry level di potenza inferiore, ma anche dal prezzo inferiore. Senza peraltro che l'autonomia in elettrico - rispetto alle preesistenti 3008 Hybrid 225 e 3008 Hybrid4 - ne esca ridimensionata (anzi).

DIAMO I NUMERI Nuova 3008 Hybrid 180 si avvale di un powertrain che combina il 4 cilindri 1,6 litri a benzina da 150 CV (anziché 180 CV come per 3008 Hybrid 225) a un'unità elettrica da 110 CV integrata nella trasmissione automatica, per una potenza complessiva - appunto - di 180 CV, scaricata sull'asse anteriore. Si tratta dello stesso schema che adotta Peugeot 308 Hybrid 180. Le prestazioni calano di poco, come testimoniato dagli 8,7 secondi necessari per l'accelerazione 0-100 km/h e dalla velocità massima di 215 km/h (ove consentito). La solita batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh promette inoltre una percorrenza in modalità 100% elettrica fino a 60 km, quindi qualche briciola in più rispetto ai 59 km di 3008 Hybrid4 e ai 56 km di 3008 Hybrid 225. Batteria che può comodamente esser ricaricata nel box di casa durante la notte (in 7 ore e mezza), oppure presso colonnine pubbliche o wallbox (2 ore) sfruttando il caricatore di bordo opzionale da 7,4 kW.

CAMBIA IL CAMBIO Contestualmente all’arrivo della nuova versione, l'intera gamma 3008 dotata di cambio automatico EAT8 dà il benvenuto al nuovo selettore cambio a impulsi ''e-toggle'', lo stesso presente su 308 e nuova 408. La nuova leva è un’evoluzione tecnologica che rende ancor più immediata la selezione dei rapporti, ma al tempo stesso libera spazio sulla console centrale.

PREZZI Peugeot 3008 Hybrid 180 è già ordinabile ed è disponibile in due allestimenti, Active Pack e Allure Pack. Prezzo di listino, rispettivamente, di 47.200 euro e 49.200 euro chiavi in mano, esattamente 1.500 euro in meno della versione da 225 CV. Al netto delle promozioni della Casa, con gli incentivi di seconda fascia (21-60 g/km di CO2) la cifra, per legge, cala di 2.000 euro o 4.000 euro con rottamazione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/01/2023