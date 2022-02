Peugeot 3008 Hybrid Active Pack, la plug-in abbassa le pretese

Per risparmiare qualche spicciolo, senza necessariamente abbandonare comfort, tecnologia, stile. Soprattutto, senza staccare la spina. Peugeot introduce nel listino italiano di 3008 la variante Hybrid 225 nel nuovo allestimento Active Pack, versione che coincide con la nuova soglia d'ingresso alla gamma ibrida ricaricabile del gettonatissimo SUV compatto francese.

Peugeot 3008 Hybrid Active Pack, cerchi in lega da 18''

ACCESSORIATA Nella filosofia Peugeot, entry level non significa essenzialità. Nello specifico, l'allestimento Active Pack comprende di serie cerchi in lega da 18 pollici Detroit, retrovisore interno ''frameless'' senza cornice con LED blu per segnalare la guida in modalità elettrica ZEV, interni Tep/Tessuto Colyn con regolazione lombare per il conducente, sistema 3D Connected Navigation per la navigazione con le informazioni sul traffico in tempo reale, inoltre Peugeot Connect Assistance & SOS, con chiamata di emergenza automatica completa di geolocalizzazione della vettura.

3008 Hybrid, il caratteristico specchio retrovisore interno

PREZZO Con l'introduzione della versione Active Pack, motore 1.6 turbo benzina ibrido plug-in da 225 cv e cambio automatico a 8 rapporti e-AT8, a partire da febbraio 2022 il listino di Peugeot 3008 Hybrid esordisce così a quota 44.980 euro, vale a dire 800 euro in meno rispetto a 3008 Hybrid 225 Allure. In configurazione sportiva da 300 cv (3008 Hybrid4 300), prezzi a partire dai 51.880 euro dell'allestimento Allure Pack.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/02/2022