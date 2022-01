Peugeot 3008 Hybrid: la Gendarmeria francese sceglie l'ibrido ricaricabile

Dopo Alpine A110 e Peugeot 5008 - adottate di recente dalle Forze di polizia e dalla gendarmeria francese - il Ministero dell'Interno d’oltralpe ha preso in consegna i primi 395 esemplari di Peugeot 3008 Hybrid 225 (qui la nostra prova). Si tratta della versione plug-in ricaricabile, appositamente modificata con adesivi e lampeggianti. La motorizzazione ibrida verrà impiegata sui veicoli di pronto intervento in livrea d’ordinanza, che andranno ad affiancarsi alle versioni con carrozzeria ''borghese'' entrate in flotta nel 2020.

Peugeot 3008 Hybrid Gendarmerie: frontale

VOLANTE ELETTRIFICATA Quest'ordine si inserisce nel solco del programma di elettrificazione che la Gendarmerie intende attuare per le sue volanti. Una maniera intelligente per disporre di vetture prestazionali (qui l'Alpine A110 della Gendarmerie) dalle emissioni oltremodo contenute. Con una potenza complessiva di 225 CV, una coppia di 360 Nm e la capacità di muoversi in maniera discreta in tutte le zone di intervento, le Peugeot 3008 Hybrid della Gendarmeria rappresentano un importante passo in avanti per le Forze di sicurezza francesi.

Peugeot 3008 Hybrid della Gendarmerie

MODIFICHE AD HOC I veicoli sono prodotti per il Ministero dell'Interno nello stabilimento di Stellantis a Sochaux e vengono riadattati dalla EGP di Hordain: il carrozziere di riferimento per tutti i veicoli serigrafati del Gruppo. Le Peugeot 3008 Hybrid Blu Célèbes EAT8 della Gendarmeria sono in allestimento Allure, sono equipaggiate con una batteria da 13,2 kWh, che consente di percorrere fino a 56 km in modalità elettrica. Le primissime consegne alle Forze dell’ordine francesi sono attese per il primo trimestre 2022.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 27/01/2022