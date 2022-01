Peugeot Italia: Thierry Lonziano è il nuovo direttore del brand francese

Cambia il logo, ma cambiano anche le persone: da gennaio il nuovo Brand Manager di Peugeot Italia è Thierry Lonziano, dirigente francese che si occuperà di accompagnare lo sviluppo del marchio nel nostro paese, in particolare occupandosi della delicata strategia di elettrificazione globale della gamma. Lonziano risponderà a Santo Ficili, Country Manager Italy di Stellantis, di cui fa parte anche Peugeot.

Thierry Lonziano, nuovo brand manager di Peugeot Italia

VEDI ANCHE

CHI È Nato a Cagnes sur Mer 50 anni fa, Thierry è sposato e ha due figli; il cognome italiano deriva dalle origini dei nonni paterni. Appassionato di rugby e amante dell’Italia, ha completato gli studi alla Rouen Business School ed è entrato in Groupe PSA nel 1994. Dieci anni più tardi arriva in Italia, dove ha ricoperto ruoli sempre più importanti in ambito commerciale, marketing e di comunicazione. All’inizio dello scorso decennio ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing di Peugeot Italia, per poi andare a dirigere la direzione marketing del Leone in Francia. A gennaio del 2018 è stato nominato Direttore Marketing e Comunicazione Peugeot a livello mondiale, dove si è occupato in prima persona della transizione elettrica del brand.

Car of the Year 2022: la Peugeot 308

GLI OBIETTIVI Il compito che attende Thierry Lonziano è tutt’altro che semplice: far crescere ancor più la presenza di Peugeot in italia. L’obiettivo primario è portare la casa del Leone tra le prime tre più vendute, e contestualmente raggiungere una quota di vendite di veicoli a batteria (100% electric e plug-in hybrid) del 20%. Da ultimo, ma non meno importante, conquistare la prima posizione in termini di soddisfazione cliente. Il primo strumento a disposizione di Lonziano per ottenere questi risultati è la nuova Peugeot 308, che abbiamo provato proprio qualche settimana fa.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/01/2022