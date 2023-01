Peugeot, il Leone dà la scossa: nuovi modelli elettrici e mild hybrid in arrivo

La casa del Leone spiega la strategia per diventare produttore a impatto zero entro il 2038: auto elettriche, ma anche mild hybrid a 48V

La strada è tracciata, e porta dritta al 2038, anno in cui Peugeot punta a diventare casa automobilistica a impatto zero, o come si dice adesso, “carbon neutral”, ossia in grado di produrre e vendere auto senza aumentare l’inquinamento del pianeta. Una strada che richiede diversi passaggi intermedi, spiegati da Linda Jackson, CEO della casa francese, durante un incontro con la stampa nel metaverso (sigh), chiamato E-Lion Day.

Peugeot e-Lion, obiettivo carbon neutrality entro il 2038

I PROSSIMI PASSI Entro la fine del 2022 Peugeot proporrà modelli elettrificati (mild hybrid, full hybrid o plug-in) su tutta la gamma. Da qui al 2025 ogni modello attualmente in gamma avrà un’alternativa 100% elettrica, e dal 2030 le Peugeot vendute in Europa saranno solo ed esclusivamente BEV. Nello stesso anno la casa si propone di ridurre le emissioni di CO2 complessive del 60%, per raggiungere la carbon neutrality entro il 2038.

Peugeot e-Lion, in arrivo 408 elettrica e MHEV a 48V

NUOVI MODELLI EV Da qui al 2025 arriveranno cinque nuovi modelli elettrici, alcuni dei quali già anticipati nelle scorse settimane: E-308 ed E-308 Station Wagon (con motore da 156 CV e 400 km di autonomia), la già annunciata 408 elettrica e le versioni a batteria di 5008 e 3008. Di quest’ultimo sappiamo che sarà costruito sulla nuova piattaforma STLA per auto elettriche, sarà disponibile con tre powertrain (di cui uno con trazione integrale) e un’autonomia stimata intorno ai 700 km.

ANCHE L’IBRIDO (LEGGERO) Nei prossimi mesi debutterà anche un nuovo powertrain mild hybrid a 48V per 208, 2008, 308, 3008, 5008 e 408, costituito dal motore PureTech a benzina da 100 o 136 CV, motore elettrico da 29 CV e un cambio elettrico a doppia frizione. Con questa motorizzazione, i consumi dovrebbero ridursi di circa il 15% in città, dove per qualche km sarà anche possibile muoversi in modalità 100% elettrica.

Peugeot e-Lion, dal 2030 solo auto elettriche in Europa

AUTO PIÙ LONGEVE Uno degli obiettivi più ambiziosi di Peugeot è quello di allungare in maniera considerevole il ciclo di vita di un’auto, portandolo a più di vent’anni. Un’idea introdotta dal concept Inception presentato al CES di Las Vegas, e che passa attraverso l’uso di materiali sostenibili e riciclati per interni ed esterni, che permettono quindi di rinnovare un’auto senza doverla cambiare, e gli aggiornamenti software che la tengono sempre al passo con i tempi. “Immaginate di non avere più auto di seconda mano. Al contrario, un'auto fresca e personalizzata che potete aggiornare o rinnovare in qualsiasi momento, a seconda delle vostre esigenze”, spiega Matthias Hossann, Direttore Design Peugeot. “Un prodotto sempre aggiornato che mantiene il suo valore per tutta la durata della sua vita”.

Peugeot e-Lion, come cambierà Peugeot nei prossimi anni

NUOVI MODI D’ACQUISTO Per rendere più accessibili le auto elettriche, Peugeot sta mettendo in campo alcune interessanti iniziative: in Francia, per esempio, la piccola e-208 è disponibile con la formula Peugeot As You Go, che prevede 150 euro al mese di canone con 500 km inclusi. In alternativa, la formula Peugeot Your Way prevede un solo canone mensile con il noleggio dell’auto, assistenza e manutenzione, assicurazione e ricarica, senza impegni a lungo termine.

LE DICHIARAZIONI “Il progetto E-Lion definirà la strategia di Peugeot come brand elettrico e ci garantirà di rimanere al passo con la società per offrire una mobilità che rispetti i valori del nostro Marchio”, ha commentato Linda Jackson, CEo di Peugeot. “Carbon Net Zero non sono tre parole, bensì una mentalità e un approccio che tutti noi dobbiamo adottare come aziende e come individui. Il progetto E-Lion non è soltanto una strategia o un documento informativo. È un progetto che ci impegniamo a portare a termine perché è di importanza fondamentale per noi e per le generazioni future”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/01/2023