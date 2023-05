Nuova Peugeot 2008, il SUV francese cambia faccia e sfodera gli artigli

Tempo di rinnovamento per la seconda generazione del piccolo SUV francese, che ha debuttato nel 2019 e da allora è stato prodotto in quasi 700mila unità, piazzandosi sempre tra le prime vendute nell’agguerrito segmento B. La sua versione elettrica è stata prodotta in oltre 75mila esemplari, rappresentando nel solo 2022 il 17,4% delle vendite.

Nuovo Peugeot 2008: come cambia il SUV compatto francese

Le novità più rilevanti si concentrano, com’è naturale che sia, soprattutto nel frontale: dopo le nuove 508 (berlina e station), il SUV 2008 è il secondo modello di Peugeot ad adottare la nuova firma luminosa della casa, caratterizzata dai tre artigli luminosi verticali integrati negli inserti neri lucidi del paraurti. Nelle più sportive versioni GT, gli artigli si “prolungano” nei fari con tre moduli luminosi specifici (come già avviene sul modello attuale). Al posteriore i gruppi ottici sono a LED di serie, con un motivo che riprende il tema dei tre artigli sviluppato in orizzontale.

Nuovo Peugeot 2008: la nuova calandra

HA LO SCUDETTO La calandra centrale cambia leggermente in base agli allestimenti e porta in dote il nuovo logo Peugeot, grande al centro, dietro cui si nascondono i dispositivi per gli aiuti alla guida. Per quanto riguarda i colori, Peugeot 2008 viene presentata ufficialmente con il Grigio Selenium, a cui si affianca il nuovo Bianco Okenite, con riflessi grigio-bluastri, il Grigio Artense, il Nero Perla Nera, il Rosso Elisir e il Blu Vertigo.L’allestimento GT prevede di serie il tetto nero. Inedito il design dei cerchi in lega, da 16” per le versioni Active, e fino a 18” per la GT.

DIMENSIONI Nuovo Peugeot 2008 mantiene le stesse dimensioni esterne del modello attualmente in commercio: lunghezza 4,30 m, larghezza 1,98 m (retrovisori inclusi), altezza 1,55 m. Invariato anche il volume del bagagliaio, di 434/1.200 litri.

Nuovo Peugeot 2008: nuovi materiali e tecnologia per l'abitacolo

Meno evidenti le novità all’interno dell’abitacolo, dove migliora la qualità di materiali e tessuti dei rivestimenti dei sedili (che nella versione GT, a richiesta, possono anche essere in Alcantara). Ancora, è stata rivista la forma del pomello nei modelli con cambio manuale, mentre l’automatico conferma il selettore introdotto a primavera del 2022.

Nuovo Peugeot 2008: il posto guida con i-Cockpit

(QUASI) TUTTA DIGITALE Il quadro strumenti (digitale da 10” sulle versioni Allure e GT) è posizionato all’altezza degli occhi, appena sopra il volante a due razze, compatto e di forma squadrata. Il touchscreen centrale con 10” di diagonale, rivolto verso il guidatore, è di serie per tutti gli allestimenti e offre il mirroring wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Nelle versioni Allure e GT la definizione dello schermo è superiore. Rimangono nella console centrale, sotto le bocchette dell’aria, i tasti a pianoforte per richiamare le funzioni principali dell’auto, in particolare quelle legate al climatizzatore. L’illuminazione ambientale è disponibile in otto colorazioni, coordinati con quelli dello schermo centrale e con la modalità di guida scelta (sabbia, fango e neve tramite la funzione optional Grip Control). Aumentano le prese USB a bordo, che negli allestimenti Allure e GT sono ben 4 (tre USB-C e una USB-A).

Nuovo Peugeot 2008: il badge della versione elettrica

Il modello più importante, almeno per Peugeot e la sua strategia di elettrificazione della gamma, è la versione 100% elettrica e-2008, che monta il nuovo motore elettrico che ha debuttato qualche mese fa sulla piccola E-208 e sulla nuova E-308: 115 kW (156 CV) di potenza, coppia massima di 270 Nm e una batteria di dimensioni maggiori, 54 kWh, per un’autonomia dichiarata di 406 km nel ciclo WLTP (rispetto ai 345 km del modello che sta per essere mandato in pensione). Di serie il caricatore monofase da 7,4 kW e, su richiesta, il trifase da 11 kW. La potenza di ricarica in corrente continua è a 100 kW, che permette di passare dal 20% all'80% in circa mezz’ora.

Nuovo Peugeot 2008: i cerchi in lega di nuovo disegno

TERMICI CLASSICI Oltre alla versione elettrica, confermata la gamma di propulsori endotermici “puri” già disponibile sul modello attuale:

PureTech 100 turbo benzina a 3 cilindri da 1,2 litri di cilindrata e 100 CV, con Stop & Start e cambio manuale a 6 rapporti

turbo benzina a 3 cilindri da 1,2 litri di cilindrata e 100 CV, con Stop & Start e cambio manuale a 6 rapporti PureTech 130 EAT8 turbo benzina a 3 cilindri da 1,2 litri e 130 CV, con Stop & Start e cambio automatico EAT8 a 8 rapporti

turbo benzina a 3 cilindri da 1,2 litri e 130 CV, con Stop & Start e cambio automatico EAT8 a 8 rapporti BlueHDi 130 EAT8, turbo Diesel 4 cilindri da 1,5 litri con 130 CV, Stop & Start e cambio automatico EAT8 a 8 rapporti

ARRIVERÀ ANCHE IBRIDO Nel corso del 2024 arriverà anche la nuova motorizzazione Hybrid 48V già disponibile per i SUV 3008 e 5008, con il 1.2 turbo benzina PureTech da 136 CV, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e-DCS6 che incorpora un motore elettrico.

Nuovo Peugeot 2008: la firma luminosa con gli artigli a LED

Oltre alle nuove telecamere perimetrali ad alta definizione per la visuale a 360° dell’auto, Peugeot 2008 prevede, a richiesta o di serie, numerosi sistemi di assistenza alla guida: cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza (con riconoscimento di pedoni e ciclisti, anche di notte), riconoscimento dei segnali stradali, avviso di superamento della corsia di marcia, monitoraggio dell’angolo cieco.

Il nuovo Peugeot 2008 è disponibile in tre allestimenti:

ACTIVE : telecamera di parcheggio posteriore, climatizzatore automatico , vetri elettrici anteriori e posteriori, specchietti retrovisori elettrici , touchscreen centrale da 10 pollici, presa USB-C anteriore

: telecamera di parcheggio posteriore, , vetri elettrici anteriori e posteriori, , touchscreen centrale da 10 pollici, presa USB-C anteriore ALLURE : cerchi in lega da 17” , calandra in tinta carrozzeria, telecamere di parcheggio anteriore e posteriore, schermo touchscreen ad alta risoluzione , 4 prese USB

: , calandra in tinta carrozzeria, telecamere di parcheggio anteriore e posteriore, , 4 prese USB GT: fari anteriori full LED, telecamera di parcheggio ad alta definizione, accesso e avviamento senza chiave, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, tetto nero a contrasto

Nuovo Peugeot 2008: visuale di 3/4 posteriore

Il nuovo Peugeot 2008 verrà costruito nello stabilimento di Vigo, in Spagna, e sarà commercializzato dopo l’estate. Il listino ufficiale verrà comunicato nelle prossime settimane, in concomitanza con l’apertura degli ordini: prevedibile un leggero aumento di prezzi rispetto a quelli attuale, che partono da 25.520 euro per la 2008 PureTech 100 S&S Active Pack, e da 41.280 euro per la elettrica e-2008 Active Pack.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/05/2023