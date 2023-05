Nuova Peugeot 2008, ordini al via. Listino prezzi e allestimenti

Il restyling ne modifica i tratti somatici, non la genetica di base. Nuova Peugeot 2008 è nuova in volto, non nella struttura ossea e muscolare. Tanto che gamma motori e configurazione degli interni, pur con le modifiche del caso, restano le stesse. Per il facelift di 2008 seconda generazione, ordini aperti e consegne a settembre 2023. Una buona notizia: la soglia di ingresso è la stessa di prima. O quasi: 25.850 euro anziché 25.520 euro.



Nuova Peugeot 2008 (2023)

ACTIVE L'entry level propone una dotazione di serie già completa, come i proiettori LED, la firma anteriore LED a tre artigli, la calandra ''frameless'' con nuovo logo, i fari posteriori 3D LED dalla firma inedita e i sensori di parcheggio posteriori. All’interno, clima automatico a comando digitale e il touchscreen centrale da 10 pollici con wireless mirrorscreen. Dietro al volante, quadro strumenti analogico con schermo centrale da 3,5 pollici a matrice attiva.

La nuova firma luminosa a LED

ALLURE L’allestimento intermedio offre un livello superiore in termini di stile, comfort e tecnologia, grazie ai cerchi in lega da 17 pollici diamantati dal nuovo disegno, la calandra in tinta carrozzeria, i vetri posteriori e lunotto oscurati e i sensori di parcheggio anteriori. All’interno, i-Cockpit con quadro strumenti digitale 2D personalizzabile e rivestimenti TEP / tessuto con cuciture Quartz a contrasto.

Cerchi in lega di nuovo disegno

GT L’allestimento più ricco offre molti dettagli distintivi che proiettano 2008 in un universo quasi premium: fari Full LED Technology con firma luminosa inedita, Keyless Access &Start con funzione di prossimità, retrocamera HD 180° e wireless smartphone charging sono ora di serie. All’interno, quadro strumenti digitale 3D configurabile e Ambient LED pack in 8 colorazioni differenti.

Nuova Peugeot 2008, l'abitacolo

(BONUS TRACK) Nuovo 2008 sarà disponibile al momento del lancio anche nell’allestimento speciale “First Edition”. Riservata esclusivamente alla motorizzazione Full Electric 156 cv, la First Edition è basata sull’allestimento GT e si arricchisce di interni Executive Alcancara, tecnologia Peugeot i-Connect Advanced e caricatore di serie da 11 kW trifase. Disponibile esclusivamente nell’inedita tinta Grigio Selenium, sarà ordinabile online da giugno 2023.

Per nuova 2008 full electric, più potenza e autonomia

BENZINA Si parte dai 25.850 euro della 1.2 PureTech 100 cv con cambio manuale in allestimento Active, motorizzazione che in formato Allure costa 27.850 euro. La 1.2 PureTech 130 EAT8 (cambio automatico) costa da 30.550 euro (Allure) a 32.250 euro (GT).

DIESEL In edizione 1.5 BlueHDI 130 EAT8, nuova Peugeot 2008 a listino a 32.550 euro (Allure) e a 34.250 euro (GT).

ELETTRICA Al lancio, nuova Peugeot e-2008 solo in formato 156 cv e batteria da 54 kWh: prezzi - al netto di incentivi - di 39.600 euro (Active), 41.200 euro (Allure) e 41.900 euro (GT). Successivamente (febbraio 2024) tornerà in produzione anche la variante con vecchia motorizzazione da 130 cv e batteria da 50 kWh: prezzi di listino inferiori di 1.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/05/2023