Camocatch, le camuffature delle prossime Peugeot le decidi tu

Come saranno mascherati i muletti del nuovo Peugeot 3008, atteso per settembre? Si vota sui social: ecco come partecipare

Peugeot ha appena aperto gli ordini per la versione mild hybrid a 48V di 3008, ma a settembre verrà presentata la nuova generazione del SUV medio francese. Questo vuol dire che nel corso dell’estate, per le strade d’Europa circoleranno un po’ di muletti e prototipi camuffati per gli ultimi test e ritocchi in vista del debutto autunnale. Muletti che i nostri fotografi saranno come sempre pronti a immortalare, così che ci si possa tutti quanti lanciare in congetture e speculazioni su come cambierà la prossima generazione di Peugeot 3008.

Il teaser del nuovo SUV elettrico Peugeot e-3008

DIECI STILI DIVERSI Per rendere un po’ più divertente questa fase di attesa, e trasformare anche i test su strada in occasioni di comunicazione, i designer di Peugeot hanno dato vita a 10 diversi stili di mimetizzazione, capaci di nascondere le forme (“feline”, dice il comunicato stampa, e non ci aspettiamo nulla di diverso) del nuovo 3008, e lasciare agli utenti di scegliere quelle che verranno effettivamente utilizzate, tramite votazioni sui social network. Ecco come funzionerà tutta l’operazione:

Dal 15 maggio al 2 giugno partirà una campagna sui social network della casa francese, che invita gli utenti a scegliere tra le dieci proposte di cui sopra, votando sui canali Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn della casa. I sei stili che riceveranno il maggior numero di preferenze saranno utilizzati per i test dinamici che si svolgeranno in estate, dal primo luglio al 15 agosto.

Pugeot 3008 Hybrid4, vista 3/4 anteriore

PRONTI A SCATTARE Chi dovesse riuscire a fotografare uno di questi prototipi impegnati nei test per le strade d’Europa potrà pubblicare la foto su uno dei canali Peugeot di cui sopra, utilizzando l’hashtag #camocatch. La casa francese selezionerà alcuni dei partecipanti a questa iniziativa, e li inviterà a guidare in anteprima il nuovo Peugeot 3008, all’inizio del prossimo anno. Tenete il cellulare a portata di mano...

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/05/2023