Volkswagen Golf 8: anche per la GTI è tempo di rifarsi il look

Il restyling della Volkswagen Golf di ottava generazione è stato sdoganato da qualche mese. Abbiamo visto la macchina nella sua veste definitiva con i leggeri aggiornamenti allo stile, ma le immagini ci hanno sempre mostrato i modelli, diciamo, standard. Oggi, invece, possiamo dare un’occhiata anche alla versione più sportiva della berlinetta di Wolsburg, ovvero l’iconica GTI, che dalle foto senza pellicole mimetiche mostra come si presenterà il giorno del suo debutto ufficiale. Allora, scopriamo insieme le novità che troveremo a bordo della Golf GTI con il facelift per il 2024.

Nuova Volkswagen Golf GTI: debutto a inizio 2024 con nuovo lookCAMBIA VOLTO E DIVENTA PIÙ AGGRESSIVA L’auto non nasconde quasi nulla, a partire dal paraurti anteriore rivisto, condiviso per gran parte con il resto della gamma, svelando il nuovo design dei fari, che sono più sottili e con la fascia ereditata dalla GTI Clubsport, che si allunga da un'estremità all'altra attraverso la griglia più sottile, che perde un po’ risalto a favore della luce diurna a LED sul bordo superiore. Questa scelta rende più affilato il muso della nuova Golf GTI, che adesso ha un’aria più aggressiva di prima. Anche il paraurti anteriore è stato rimodellato, con una calandra a nido d'ape che, pur essendo ben mimetizzata sui bordi esterni, abbandona le luci diurne a LED che disegnavano la luminosa bandiera a scacchi per replicare ancora una volta lo schema estetico della Clubsport.

VEDI ANCHE

Nuova Volkswagen Golf GTI: novità anche in abitacolo con nuova plancia digitaleUN COCKPIT DIGITALE TUTTO NUOVO Gli interni della GTI saranno caratterizzati dalla nuova plancia che ha debuttato a bordo delle Volkswagen Passat e Tiguan di ultima generazione, messa in risalto da un quadro strumenti digitale personalizzabile più grande e da un ampio touch screen ad alta risoluzione sulla consolle centrale.

Nuova Volkswagen Golf GTI: il quattro cilindri duemila turbo MHEV sarà un po' più potentePIÙ POTENZA CON MOTORE IBRIDO Sotto il cofano della nuova Volkswagen Golf GTI, il motore a benzina a quattro cilindri TSI da 2,0 litri dovrebbe adottare la tecnologia mild-hybrid 48 V, sistema con cui sarà in grado di adattarsi alla futura normativa Euro 7. Un plus che dovrebbe arrivare insieme a una moderata iniezione di potenza, con il quattro cilindri sovralimentato che si avvicinerà alla soglia dei 260 CV. La rinnovata Golf GTI, che sarà una delle novità Volkswagen di inizio 2024, arriverà solo con il cambio automatico a doppia frizione DSG con 7 rapporti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/10/2023