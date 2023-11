Nuova Volkswagen Golf R 2024, anticipazioni e foto spia

Le foto delle nuove Volkswagen Golf R 2024 in versione berlina e Variant (station wagon). Come cambiano con il facelift

Immortalate al Nurburgring le versioni 2024 della Volkswagen Golf R: la più pepata della gamma, che si è vista girare sia con carrozzeria berlina sia station wagon (Variant). Come la Golf GTI facelift 2024, di cui vi abbiamo già parlato, anche la Golf R aggiornata si è presentata sul circuito tedesco quasi priva di camuffature, lasciando in bella mostra le forme ma giocando su qualche trucchetto per sviare gli osservatori.

Nuova Volkswagen Golf Variant R 2024, il frontale

TI CONOSCO MASCHERINA! Come tutte le Golf ''8.5'', anche la nuova R presenterà fari a LED leggermente più sottili e spigolosi, insieme a un paraurti inferiore leggermente ridisegnato. Nel caso della nuova R - tanto la berlina quanto la Variant - l’apertura del paraurti è ora leggermente più grande e presenta una fascia orizzontale in meno, con false decorazioni ai lati in tinta con la carrozzeria ricreate con nastro adesivo bianco, per ingannare gli osservatori e far loro credere che si tratti del modello 2023 (qui il canto del cigno della Golf 8: la R 333).

Nuova Volkswagen Golf Variant R 2024

MESSA GIÙ DA GARA Il resto degli esterni probabilmente rimarrà invariato, con questo particolare prototipo che monta l’ala più grande e le ruote da 19 pollici del “Performance Pack” del modello attuale, così come il sistema di scarico Akrapovic in titanio opzionale. Anche al posteriore, in occasione dei facelift, è d'uso aggiornare luci e fascione paracolpi, che però potrebbero presentare cambiamenti molto sottili che non stravolgeranno l'aspetto complessivo del lato B.

Nuova Volkswagen Golf R 2024, il posteriore

LA TECNICA Gli interni della R saranno caratterizzati dalla nuova plancia che ha debuttato a bordo delle nuove Volkswagen Passat e Tiguan, messa in risalto da un quadro strumenti digitale personalizzabile più grande e da un ampio touch screen da 15 pollici ad alta risoluzione per l'infotainment. I motori da 320 CV sotto il cofano della Volkswagen Golf R dovrebbero rimanere invariati prima che l’intera gamma Golf venga sostituita da una ID.Golf completamente elettrica nel 2028 o 2029. Confermata anche la trazione integrale 4Motion e il cambio DSG a doppia frizione e sette rapporti. Presto ne sapremo di più, dal momento che, a giudicare dalle immagini, al lancio non dovrebbe mancare molto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/11/2023