Alfa Romeo: non Brennero, ma Milano si chiamerà il mini SUV elettrico

Tutti l'abbiamo sempre chiamata Brennero, invece il nome del nuovo urban SUV del Biscione sarà Alfa Romeo Milano: verrà svelata ad aprile 2024 e sarà la prima Alfa Romeo proposta (anche, ma non solo) in versione 100% elettrica. Niente più passi alpini, dunque, ma un nome evocativo che omaggia la citta natale del Marchio, i cui simboli campeggiano nello stemma delle ''Rosse di Arese'': la Croce simbolo del capoluogo lombardo e il Biscione del casato Visconti. Con Alfa Romeo Milano il marchio rientra nel segmento B, il più rilevante in Europa, con una proposta che rappresenterà il modello d'accesso alla gamma e che dovrebbe comunque rispettarne totalmente il DNA sportivo.

LE PROMESSE DI ALFA ''Con l’arrivo di Milano nel 2024, Alfa Romeo completa una Line-Up in grado di incontrare i desideri di tutti i nostri appassionati e non solo'', dice Jean Philippe Imparato, CEO Alfa Romeo. ''Milano vuol essere simbolicamente un “Bentornato” a tutti i nostri Alfisti che, proprietari di Giulietta e Mito, erano in attesa di confermare il loro amore per Alfa Romeo; ed un “Benvenuto” a tutti coloro che sono alla ricerca di un’esperienza sportiva unica in questo segmento e della bellezza distintiva del design italiano. Milano è la prima pietra miliare nel processo di transizione del marchio all’elettrico e, così come Tonale (qui la prova), ha l’importante compito di rinforzare ulteriormente la presenza di Alfa Romeo a livello globale''. Qui le anticipazioni e le foto sfuggite in Rete del nuovo modello del Biscione.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/12/2023