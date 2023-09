Alfa Romeo: sul web trapelano le primissime immagini del "baby" SUV

Sul web circolano da alcuni giorni le ''presunte'' immagini del nuovo crossover compatto Alfa Romeo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un B-SUV dalle dimensioni ridotte paragonabili a quelle di Jeep Avenger (qui la prova) e nuova Fiat 600e, con le quali dovrebbe condividere anche il pianale Stellantis e-CMP2. Nonostante le immagini di Cochespias1 siano davvero in bassissima risoluzione, ci permettono comunque di farci un’idea dell’estetica dell’auto. Il frontale mantiene il classico scudetto Alfa, ma il logo del Biscione è stato riposizionato sul cofano. I fari adottano invece un elaborato profilo luminoso a ''C'' e si allungano verso i lati della calandra.

Il posteriore del mini-SUV Alfa Romeo

ELETTRICO INTEGRALE? Il mitico Trilobo Alfa viene sostituito da una griglia a nido d’ape nella parte bassa del paraurti e la maniglia delle portiere posteriori è affogata all’interno del montante, proprio come su Avenger. Difficile interpretare il retro dell’auto che a un primo sguardo sembra piuttosto raccolto, col le luci LED sottili che si accompagnano a un paraurti scolpito e a un lunotto dalle dimensioni ridotte. L’immagine con l’infografica sullo stato di carica della batteria lascia supporre che la baby-Alfa venga proposta con motore 100% elettrico (probabilmente con batteria da 54 kWh,156 CV di potenza e oltre 380 km di autonomia). Inoltre, uno degli scatti mostra una versione con doppio motore EV e trazione integrale. Non è da escludere poi l’arrivo di una variante termica, magari proprio con lo stesso tre cilindri turbo benzina 1.2 PureTech da 100 CV di Jeep Avenger.

La versione elettrica con doppio motore e trazione integrale

TOCCA ASPETTARE Originariamente il progetto del ''mini'' SUV Alfa Romeo era conosciuto nell’ambiente con il nome Brennero (qui l'approfondimento). Tuttavia, dopo una serie di smentite, il Biscione ha permesso ai fan e ai tantissimi Alfisti sparsi per il mondo di scegliere il nome del nuovo modello per aumentare il coinvolgimento prima della presentazione ufficiale. Al momento non si conoscono né il nome definitivo del modello, né una possibile data di unveiling del nuovo B-SUV. Con ogni probabilità l’auto verrà comunque presentata nel corso del 2024.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 11/09/2023