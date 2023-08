Alfa Romeo: guarda in diretta video la presentazione della "nuova 33"

Solo una griglia con il Biscione stampigliato sulle alette: non si sbottona Alfa Romeo prima del debutto in società di un modello attesissimo e chiacchieratissimo, che si dice ispirato alla mitica Alfa Romeo 33 Stradale. Sarà una semplice sportiva o una supercar derivata dalla Maserati MC20? Non si sa ancora, ma la Casa che fu... di casa ad Arese promette di avverare un sogno, che darà un tuffo al cuore agli appassionati del Biscione e del Made in Italy in generale. L'appuntamento con la world première in diretta video è per mercoledì 30 agosto alle 17:00. Dopo l'evento, la presentazione sarà disponibile in differita.

QUALCHE ANTICIPAZIONE Della nuova sportiva Alfa Romeo si è detto e scritto di tutto, ma fare anticipazioni è quantomai difficile perché di ufficiale è trapelato pochissimo e gran parte di ciò che circola in Rete sono interpretazioni di parole assai generiche. In passato ci siamo sbilanciati in qualche ragionamento, ma fino al reveal non sappiamo nulla di certo. Un rumor piuttosto accreditato vorrebbe che sotto al cofano - probabilmente in posizione posteriore centrale - dovrebbe trovarsi un V6 biturbo a benzina derivato da quello delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, ma con una potenza significativamente superiore agli attuali 510 CV. Staremo a vedere. Non perdetevi il video della presentazione!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/08/2023