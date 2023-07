Alfa Romeo: il 30 agosto l'unveiling di un nuovo attesissimo modello

Mercoledì 30 agosto 2023 alle ore 17:00 Alfa Romeo svelerà ufficialmente la sua ultima creatura che nasce dal coraggio e dalla passione di un gruppo che ha voluto realizzare un sogno (qui le nostre prime indiscrezioni). Un appuntamento con la storia, un momento unico che gli appassionati del marchio (e delle automobili in generale) potranno vivere in prima persona.

LIVE STREAMING Leggendo il comunicato stampa ufficiale, Alfa Romeo annuncia che si tratterà di un vero e proprio tuffo al cuore per gli amanti del Made in Italy e di Alfa Romeo in generale. Il Biscione conferma che per i fan sarà come riemergere da un sonno profondo ed essere catapultati nel sogno più puro. ''Così nascono le passioni''. Il live streaming dell’unveiling si terrà al Museo Storico Alfa Romeo di Arese, e si potrà seguire direttamente da questa pagina.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/07/2023