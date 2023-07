Alfa Romeo 4C Designer’s Cut: a 10 anni dal lancio torna il bolide tascabile del Biscione

A dieci anni dalla sua nascita, Alfa Romeo 4C torna a far sognare gli appassionati rinsaldando quel legame viscerale che unisce la community del Biscione e il brand di nobile sportività italiana dal 1910 (qui la nostra prova di 4C). Con il suo design audace e aerodinamico, la 4C è una sportiva 2 posti secchi, con trazione posteriore e motore centrale prodotta fino al 2020, sia in versione coupé che spider. Per celebrare il suo decimo anniversario, il dipartimento Heritage di Stellantis ha ideato il progetto Alfa Romeo 4C Designer’s Cut che darà vita a un esemplare unico personalizzato da Alessandro Maccolini, Alfa Romeo Design Project Manager.

Alfa Romeo 4C Leggenda

PER GLI AMANTI DEL BISCIONE Si tratta di un’interpretazione contemporanea di un ''instant classic'' che ancora oggi fa battere il cuore agli amanti della sportività Alfa Romeo. Questa versione celebrativa sarà disponibile in vendita come un autentico pezzo da collezione. ''Per realizzare questa one-off su base 4C ho individuato tre caratterizzazioni estetiche da cui prendere ispirazione. Ho già un'idea di quello che vorrei sviluppare però mi piacerebbe anche attingere dagli appassionati del brand. Nel corso degli anni ho toccato con mano il mondo dei club Alfa Romeo e ho avuto modo di vedere tantissime versioni di 4C, di tutti i colori, con diverse tipologie di verniciatura e configurazioni anche con tuning abbastanza profondi'', spiega Maccolini.

Alfa Romeo 4C Tributo

VEDI ANCHE

TRE IN UNO In particolare, il primo filone denominato ''4C Tributo'' è quello storico che gioca sul colore rosso, la tinta che più di tutte identifica le vetture Alfa Romeo incarnando una particolare accezione di sportività premium tipica del marchio. Invece, la seconda ambientazione è quella corsaiola, da qui il nome ''4C Corsa'', ben espressa dalle livree grigio opaco che mettono in risalto le forme muscolari (qui Alfa Romeo 4C Competizione). Infine, ''4C leggenda'' è terzo e ultimo filone, quello più intimo di Alfa Romeo poiché unisce la sportività con la storia del Biscione, come dimostrano i colori pastello del passato, tra cui un sofisticato azzurro abbinato a cerchi bianchi tecnici.

Alfa Romeo 4C Corsa

ECCELLENZA TECNICA Attualmente, un esemplare di 4C ben tenuto può raggiungere quasi il doppio del prezzo del 2013. La 4C completa un percorso ideale iniziato con la 8C Competizione estremizzando alcuni concetti peculiari del marchio come la compattezza, la dinamicità e l'agilità. La coupé due posti dichiarava un peso a vuoto di soli 895 kg. Il merito è certamente dell'abitacolo (monoscocca) in fibra di carbonio e dell’alluminio per il telaio e il vano motore. A spingerla, un brillante 1.750 cc, 4 cilindri turbo iniezione diretta con basamento in alluminio, in grado di sviluppare 240 CV, abbinato al cambio automatico a doppia frizione a secco ''Alfa TCT'' e al selettore Alfa D.N.A. con modalità Race. Grazie al suo peso ridotto e alla potenza del motore, l’auto scatta da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi, con una velocità massima di oltre 250 km/h.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/07/2023