Alfa Romeo 33 Stradale: coupé 2 posti che omaggia il passato anticipando il futuro

La nuova coupé 2 posti secchi del Biscione viene proposta con V6 biturbo o in alternativa in versione 100% elettrica. I dettagli, il video

È ufficiale, la nuova supercar firmata Alfa Romeo si chiama 33 Stradale! Il nome è un omaggio all’icona degli anni Sessanta, da molti reputata l'auto più bella di sempre e derivata direttamente dalla Tipo 33 che fu protagonista nel motorsport. Un progetto che celebra la storia del marchio, proiettandolo direttamente nel futuro. La nuova 33 Stradale infatti funge da ponte ideale tra il passato termico e il futuro elettrico, ottenuto reinterpretando in modo scrupoloso e rispettoso gli stilemi della 33 Stradale del 1967 (qui il nostro approfondimento). Una vettura che assume il ruolo di manifesto per Alfa Romeo e che anticipa alcuni dettagli del brand che vedremo nei prossimi anni.

LO STREAMING Se volete rivedere la diretta streaming di presentazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, non dovete far altro che cliccare ''Play'' nel video che trovate qui sotto

FUORISERIE AMARCORD

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: a confronto con la storica 33

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale rientra nella categoria delle fuoriserie con una produzione limitata a soli 33 esemplari, tutti già venduti (qui le prime indiscrezioni sull'auto). Una supersportiva omologata per l’uso stradale, che assicura performance d’eccellenza in pista, concepita senza compromessi in termini di comfort e semplicità di utilizzo. L’auto viene prodotta artigianalmente presso la carrozzeria Touring Superleggera con standard di qualità sartoriali, che garantiscono una maniacale cura del dettaglio. Ciascuna vettura è un’opera d’arte unica e irripetibile. Con il progetto 33 nasce la Bottega Alfa Romeo, un team di professionisti che ha lavorato a stretto contatto con i clienti per progettare 33 esemplari unici ed esclusivi. La Bottega si ispira alle botteghe rinascimentali e ai carrozzieri degli anni '60, realizzando opere d'arte di pura bellezza e seguendo le indicazioni dei committenti.

SUPER COUPÉ BIPOSTO

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: eccola con le portiere aperte

La coupé del Biscione è una due posti a trazione posteriore che segue la tradizione sportiva italiana. Nata dalla penna del Centro Stile Alfa Romeo, la nuova 33 Stradale si ispira al modello storico del 1967. Gli esterni sono caratterizzati da un perfetto equilibrio tra proporzioni, volumi e trattamento delle superfici. La parte frontale presenta un volume possente e muscoloso, su cui spicca l'iconico scudetto e gruppi ottici dalla forma su base ellittica. La linea laterale è dinamica e slanciata, con porte ad apertura elitra e due ampie prese d'aria laterali. Il posteriore è bilanciato dal frontale sinuoso ed esprime tutta la sua forza stilistica con la classica coda tronca a cui si aggiunge una grafica a “V” con fanali posteriori tondi. L’efficienza aerodinamica è confermata da un Cx di 0.375 senza ausilio di sistemi attivi.

INTERNI ARTIGIANALI

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: il posto guida

VEDI ANCHE

L’interno è concepito e finalizzato per offrire il massimo coinvolgimento. Pochi comandi che trovano spazio sulla console centrale. Davanti al pilota è collocato un display a “cannocchiale”, che si unisce al volante essenziale e privo di tasti. Come all’interno di una cabina di un jet, i comandi sono collocati su livelli differenti, sulla console bassa centrale e su quella alta, ricavata sul rivestimento centrale dell’interno del tetto. Gli interni sono offerti in due allestimenti: Tributo e Alfa Corse. La plancia e il tunnel centrale utilizzano materiali come alluminio, fibra di carbonio, pelle e Alcantara. I sedili, rivestiti in pelle Poltrona Frau, reinterpretano quelli della progenitrice. Ogni dettaglio è studiato per creare un ambiente esclusivo e coinvolgente, mantenendo l'eredità estetica e tecnica della 33 Stradale del 1967 (qui le parole dell'AD Imparato sul futuro di Alfa Romeo).

V6 BITURBO O FULL-ELECTRIC

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: vista laterale ''esplosa''

Alfa Romeo 33 Stradale vanta il meglio dell’ingegneria del Biscione, come dimostrano le sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori attivi, il possente motore V6, il cambio automatico ZF 8 rapporti e il differenziale elettronico a slittamento limitato. La coupé viene proposta con un motore 3 litri V6 biturbo da oltre 620 CV (montato trasversalmente in posizione posteriore centrale) o in configurazione full-electric con 750 CV di potenza. La velocità massima è di 333 km/h, mentre lo 0-100 km/h viene bruciato in meno di 3 secondi. Le sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori attivi e il sollevatore dell'avantreno assicurano poi maneggevolezza e comfort. Il sistema frenante Alfa Romeo Brake-By-Wire e i freni carbo-ceramici di Brembo offrono prestazioni di alto livello. All’anteriore e al posteriore i dischi sono di tipo ventilato e forato con davanti, pinza monoblocco in alluminio a 6 pistoni e dietro a 4 pistoni. Oltre ai classici colori Rosso, Nero e Giallo, le pinze possono essere personalizzate con soluzioni cromatiche a richiesta. Il telaio ad H in alluminio e la monoscocca in fibra di carbonio garantiscono rigidità e leggerezza. Infine, il set up della vettura vedrà il supporto del pilota di F1 Valtteri Bottas sull’iconica pista di collaudo di Balocco.

A MISURA DI PILOTA

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: i cerchi in lega

Due le driving mode selezionabili. La prima è la modalità Strada, presente all’avviamento della vettura, che assicura comfort e piacere di guida: erogazione potenza regolare, sensibilità ai pedali, sospensioni morbide, cambio fluido e valvole di scarico attive aperte solo sopra i 5.000 giri/min. In modalità Pista, il pilota sceglie una guida adrenalinica: la potenza è massima, i pedali sono ancora più reattivi e le sospensioni rigide; nell’equipaggiamento con motore biturbo V6, cambiate rapide e valvole di scarico attive sempre aperte. Inoltre in questa configurazione, il driver può decidere di disattivare il controllo della trazione (ESC OFF). Inoltre, quando la vettura è in modalità Pista, si può avviare la procedura di “Partenza Veloce” utilizzando il tasto “Quadrifoglio” presente sul tunnel centrale. Il sistema agisce sul cambio, sul controllo di trazione e sulla potenza per massimizzare l'accelerazione evitando lo slittamento delle ruote. Invece, con il commutatore “Sospensioni”, il pilota può modificare le impostazioni delle sospensioni in entrambe le modalità di guida, passando da morbide a medie quando è in modalità Strada oppure da rigide a medie se sta procedendo con la funzione Pista attivata.

PER LA PISTA E PER LA STRADA

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: vista posteriore

Per garantire poi una guida agevole anche su strada è presente il sollevatore dell’avantreno. Il sistema consente di alzare la zona inferiore anteriore in caso di ostacoli, come dossi, rotaie o per entrare in parcheggi o garage, in modo da evitare danni alla carrozzeria. Il conducente può attivare questa funzione tramite il comando ''Assetto'' presente sulla console centrale, procedendo a una velocità inferiore a 40 km/h. Il sistema idraulico solleva l'asse anteriore di circa 50 mm per superare l'ostacolo e poi lo riporta all'altezza standard disattivando manualmente il sistema o superando il limite di velocità.

Dimensioni 4.637 x 1.966 x 1.226 mm Passo 2.700 mm Carreggiata anteriore 1.680 mm Carreggiata posteriore 1.668 mm Pneumatici anteriori 245/35 R20 Pneumatici posteriori 305/30 R20 Freni Brembo carboceramici, 390 mm ant. 360 mm post. Motore termico Alimentazione Benzina Motore 3.0 V6 90° biturbo Potenza massima 620 CV Cambio Automatico DCT8 Trazione Posteriore Capacità serbatoio 60 litri Cx 0,375 Cx 0-100 km/h meno di 3 secondi Velocità massima 333 km/h Peso meno di 1.500 kg Motore elettrico Potenza massima 750 CV Torque vectoring presente Trazione Posteriore Batteria 102 kWh lordi (90 kWh netti) Cx 0,375 Cx 0-100 km/h meno di 3 secondi Velocità massima 310 km/h Peso meno di 2.100 kg

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/08/2023