Alfa Romeo F12 Autodelta: che spettacolo il furgoncino del Biscione!

Utilizzato come veicolo di supporto in ambito motociclisto, il furgoncino è stato restaurato coi colori della gloriosa Autodelta

Alfa Romeo è da sempre sinonimo di passione e sportività. Tuttavia, se vi dicessi d’immaginarvi un’Alfa vintage quasi certamente mi citereste il Duetto, la Giulia, l’Alfetta GT non di certo un furgoncino da trasporto come l’F12 degli anni ‘70 (qui Giulia Super R 270). Sebbene si tratti pur sempre di un veicolo ''multiuso'', Alfa Romeo F12 Alfa Corse con la sua livrea bi-color Autodelta mantiene intatto tutto il suo fascino.

Alfa Romeo F12 Autodelta: posteriore

PASSATO GLORIOSO Presentato per la prima volta nel 1967 e prodotto ininterrottamente a Pomigliano d’Arco fino al 1983, questo Alfa Romeo F12 del 1973 ha svolto funzione di mezzo di supporto per la scuderia motociclistica Moto Villa che negli anni '70 dominò la classe 250 cc di motocross, laureandosi Campione d’Italia nel 1975, 1976 e 1977. Messo a riposo al termine del servizio, l’F12 restò inutilizzato fino al 2016, quando venne acquistato da Ed Seymour, noto restauratore di Alfa Romeo. Il collezionista ha provveduto a ripristinare la celebre livrea Autodelta, leggendario reparto corse del Biscione.

Alfa Romeo F12 Autodelta: interni con motore in vista

STORIA DI SUCCESSI Fondata nel 1961, Autodelta sviluppò alcune vetture davvero iconiche, come la T33/3 che vinse la Targa Florio con Nino Vaccarella e Toine Hezemans nel 1971 e la 1.000 km di Brands Hatch con Andrea De Adamich e Henri Pescarolo (qui 4C Designer's Cut). L’F12 Furgone monta un 1.290 cc, quattro cilindri in linea DOHC da 53 CV di potenza con carburatore Solex downdraft. In aggiunta, il furgoncino ''trasporta'' nel vano posteriore un motore Alfa Romeo Serie 750 da 1.300 cc del 1958 perfettamente funzionante e con cambio manuale a quattro velocità. Alfa Romeo F12 Autodelta andrà all'asta a Pebble Beach dal 18 al 19 agosto da Gooding & Company. Le stime suggeriscono una base d’asta compresa fra i 100.000 e i 130.000 dollari.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 17/08/2023