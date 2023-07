Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce: la strada è il regno di Re Giorgio

Cambia dove serve, ma rimane fedele a se stessa dove conta: questo, in buona sostanza, il giudizio che mi porto a casa dopo parecchie centinaia di - piacevolissimi - km percorsi a bordo della nuova Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, trazione integrale e motore a benzina da 280 CV. Ecco com'è andata (spoiler: benone).

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, visuale di 3/4 anteriore

Tanto di cappello ai designer Alfa, che con il restyling dello scorso anno sono riusciti a rendere la Stelvio ancora più personale e aggressiva: è bastato cambiare i gruppi ottici anteriori e il pattern di trilobo e griglie anteriori, e sembra di guardare un’altra macchina. A prendersi la scena sono naturalmente i fari a matrice di LED, con il loro inconfondibile motivo 3+3, che migliorano lo stile di quelli già visti su Tonale e rendono omaggio alla indimenticata 'Sprint Zagato'' del 1989. Una novità importante, e non solo sul fronte dell’estetica, perché colma il divario con i competitor tedeschi, e perché oggettivamente su strada, di notte, la visibilità (e la sicurezza) ne guadagna a pacchi.

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, visuale laterale

NON SEMBRA, MA È GRANDICELLA Non cambiano invece le dimensioni, che rimangono quelle di sempre: 4.687 mm x 1.903 mm, altezza di 1.671 mm e passo di 2.818 mm. Numeri che la rendono imponente su strada, non facilissima da muovere per le vie strette del centro e in mezzo al traffico, ma meno complicato del previsto da parcheggiare.

NON CAMBIATELE COLORE Quando ho avuto il piacere di guidare la Stelvio Estrema, lo scorso anno, avevo scritto che il nero le donava un sacco, e che non avrei potuto sperare in un colore migliore. Poi ho ritirato la Stelvio Q4 Veloce color Rosso Etna, un extra da 2.800 euro. Non sono un fan delle vernici così costose, ma mi rendo conto di non riuscire a distogliere lo sguardo dall’auto, e dalle sue linee sinuose accentuate da una colorazione bellissima, sportivissima, rossissima. Di serie Stelvio arriva in Rosso Alfa pastello, oppure in altre tinte (bianco, blu, grigio, nero) con prezzi che vanno da 600 a 1.300 euro, ma non c’è davvero storia.

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, trazione integrale e cambio automatico

La Stelvio Veloce Q4 della nostra prova è mossa dal 2mila turbo benzina da 280 CV, abbinato al preciso automatico a otto rapporti e trazione integrale. Tutto, su quest’auto, grida “piacere di guida”, e non solo per i 230 km/h di velocità massima o per i 5,7 secondi necessari per raggiungere i 100 km/h da ferma. Non scherzavo, quando dicevo che Stelvio rimane fedele a se stessa dove conta, ossia quando ci si mette al volante. Il SUV di Arese rimane un punto di riferimento per handling, guidabilità, assetto, stabilità e divertimento.

PIACE A TUTTI Lo è anche e soprattutto perché si lascia amare senza necessariamente dover andare come dei pazzi, o senza essere dei “manici”, e questa rimane la sua qualità migliore. A meno di non muoversi su una strada tutta dritta, basta davvero poco per apprezzare la precisione dello sterzo, la compostezza nei trasferimenti di carico e l’ingresso deciso e preciso in ogni curva. Alzando il ritmo le cose si fanno ancora più entusiasmanti, esaltando tutto quello che si apprezza guidando normalmente: la Stelvio è incollata alla strada, la motricità nell’uscire di curva mozza il fiato, con un’elettronica che privilegia la trazione sull’asse posteriore. Mancano giusto le sospensioni adattive, di serie sulla Competizione.

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, il 2.0 turbobenzina endotermico ''puro''

COME SI CAMBIA La ciliegina sulla torta di cotanta capacità di divertire sta nel cambio automatico a otto rapporti, già di suo preciso e rapido: in modalità manuale le cambiate si gestiscono con le lunghe lame in alluminio dietro il volante, che diventano una naturale estensione delle dita. La progressione del motore è pazzesca, così come il rumore del quattro cilindri che entra in abitacolo, e la successione di marce “tac-tac-tac” scandita dal rapido movimento di indice e medio della mano destra sono una vera libidine.

ANIMA VERSATILE Il selettore a rotella delle modalità di guida nel tunnel centrale permette di richiamare al volo uno dei tre driving mode disponibili: a parte Dynamic, per godersi al massimo tutto quello che Stelvio ha da offrire sul fronte delle prestazioni, Normal ed Advanced Efficiency regalano un assetto rispettivamente più neutro, adatto agli spostamenti più tranquilli, e uno più votato al risparmio, con una risposta più graduale dell’acceleratore e una ripresa meno pronta. In questi frangenti Stelvio sa sfoderare un’anima più tranquilla, da buona auto da famiglia, silenziosa e confortevole, aiutata anche dai cerchi in lega da 20” di serie: il taglio giusto per non perdere in sportività, garantendo comunque un buon assorbimento di buche e asperità varie.

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, visuale di 3/4 posteriore

E AL DISTRIBUTORE? Auto da famiglia, certo, ma da famiglia che non si preoccupa della voce “carburante” nelle spese mensili: i 280 CV sotto il cofano e il piacere di guida hanno un prezzo (salato). In città, nell’amabile traffico estivo milanese, meno impegnativo di quello invernale, non ho mai consumato meno di 12 litri per 100 km (circa 8 km con un litro). In autostrada, a 130 fissi, si viaggia a poco meno di 10 l/100 km, e solo in tangenziale, stando un po’ sotto i limiti si riesce a spuntare qualcosa di più abbordabile, 7,5 l/100 km (13 km con un litro). Alla fine della prova, con oltre 800 km sotto le ruote, riconsegno Stelvio con il computer di bordo che segna un consumo medio di 9 l/100 km, pari a poco più di 11 chilometri con un litro di benzina.

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, il piacere di guida viene da Arese

VEDI ANCHE

ADAS Il pacchetto di aiuti alla guida prevede di serie il monitoraggio dell’angolo cieco, il cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori (con telecamera), frenata automatica di emergenza e assistente al mantenimento di corsia. Il pacchetto Driver Assistance Plus (1.700 euro) aggiunge la guida assistita di secondo livello con riconoscimento dei segnali stradali, ma il suo funzionamento rimane altalenante, con il mantenimento di corsia che si disattiva spesso, e senza avvertimenti (si limita a diventare grigia l’icona nel cruscotto). In altre occasioni, invece lavora fin troppo bene: anche mettendo la freccia per indicare il cambio di corsia il volante continua a fare resistenza, rendendo difficile interpretare il suo funzionamento.

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, la console centrale

Moderno e riuscito, dal punto di vista qualitativo l’abitacolo di Stelvio alterna alti e bassi: trovo infatti plastiche morbide, pellami eleganti e accostamenti riusciti nella parte alta della plancia, materiali più economici e finiture meno curate in basso, in particolare nelle tasche delle portiere, piccole e non rivestite. Pollice su per la versatilità: tanti e capienti i vani portaoggetti dove riporre telefono, telecomandi e fuffa varia: inaspettatamente comodo il vano a sinistra del volante, chiuso e rivestito, mentre ho trovato piccolo e poco utilizzabile il cassetto davanti al passeggero, ancorché con l’apertura frenata e rifinito con cura.

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, gli interni

POSIZIONE DI GUIDA Ottima la triangolazione sedile volante pedali, che grazie alle tante regolazioni (con memoria) mi permette di trovare subito la giusta posizione di guida. I sedili sportivi - con la seduta allungabile - hanno imbottiture vistose, che si “sentono” sui fianchi ma non infastidiscono, neppure dopo diverse ore al volante: contengono bene in curva e fanno viaggiare comode anche le taglie forti.

VOLANTE SPORTIVO Bellissimo il pulsante d’accensione nel volante, con una corona non piccolissima ma spessa il giusto, rivestita in pelle e con un buon numero di comandi fisici sulle due razze. Nella loro bellezza, le lunghe palette del cambio rendono scomodo raggiungere la leva delle frecce. Nel tunnel centrale trovo invece le comode rotelle per gestire il sistema DNA e l’infotainment.

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, il logo Alfa sul volante

SGUARDO DIGITALE La novità principale di Stelvio in abitacolo è lo schermo digitale della strumentazione, che mantiene il caratteristico stile a cannocchiale, e che può anche essere configurato con tre diversi layout. Il più elegante? Heritage, ispirato nella grafica ai modelli degli anni '60 e '70, compresi gli ultimi numeri di tachimetro e contagiri rovesciati (che in tutta onestà, se non me l’avessero detto non me ne sarei mai accorto). Lo schermo dell’infotainment è piccolino e un po’ lontano dal conducente, ed è forse l’elemento che più di tutti avrebbe avuto bisogno di una bella rinfrescata, anche nell’interfaccia utente, non tra le più intuitive, e nell’offerta della connettività wireless per gli smartphone, non ancora disponibile. Il gap con i competitor, purtroppo, passa anche da qui. Ottimo l’impianto stereo di Harman Kardon da 900W, con il subwoofer che si prende una tasca del bagagliaio e altri quattordici altoparlanti sparsi per tutto l’abitacolo. E vorrei anche vedere, visto che fa parte di un pacchetto da 2.900 euro.

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, tanto spazio anche per due adulti seduti dietro

OK PER QUATTRO Il passo generoso di Stelvio permette anche a chi siede dietro di viaggiare comodo, con tanto spazio per gambe e testa, a patto di non essere il... quinto incomodo. Chi siede al centro del divano, infatti, deve fare i conti con uno schienale rigido (nasconde infatti il bracciolo centrale) e l’ingombrante tunnel della trasmissione.

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, capiente e ben sfruttabile il bagagliaio

CI CARICHI DI TUTTO Comodo il divano frazionato 40/20/40 di serie, con tasti di sblocco direttamente nel vano bagagli. Il baule è rifinito con cura, senza plastiche a vista, ed è soprattutto ben sfruttabile: il portellone è elettrico con apertura senza mani, la soglia di carico è bassa e il pavimento che si forma abbassando gli schienali della seconda fila è pressoché piatto. A completare la dotazione pensano un po’ di ganci per fermare il carico, una presa da 220V (per potenze fino a 150 W) e il doppiofondo con un preformato per riporre qualche attrezzo, che rendono la Stelvio un'auto a prova di trasloco.

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, optional le vistose pinze freno rosse

Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo Benzina 280 CV AT8 - Q4 Veloce costa 68.150 euro. La dotazione di serie prevede i fari a matrice di LED, cerchi da 20”, sedili in pelle con memoria e fianchetti regolabili elettricamente, ricarica wireless dello smartphone, portellone elettrico, ingresso/uscita dall’auto senza chiave e specchietti elettrici. Sull’esemplare in prova c’erano anche le pinze freno rosse (500 euro), il pacchetto di aiuti alla guida Driver Assistance Plus (1.700 euro), il Pack Premium con l’impianto Harman/Kardon e i rivestimenti in pelle per plancia e portiere (2.900 euro) e l’allarme volumetrico (500 euro). Costo totale: 73.750 euro.

Motore quattro cilindri, 1.995 cc turbo benzina Potenza 280 CV @5.250 giri Coppia massima 400 Nm @2.250 giri Velocità 230 km/h Accelerazione 0-100 km/h 5,7 secondi Trazione Integrale Q4 Cambio Automatico, 8 rapporti Dimensioni 4.687 x 1.903 x 1.671 mm Passo 2.818 mm Peso 1.680 kg Bagagliaio Da 525 litri Consumo (WLTP) 8,9 litri/100 km Emissioni 203 g/km CO2 Prezzo 68.150 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/07/2023